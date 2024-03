Mense scolastiche di Milano: chiodo nel piatto di patate di un bambino

Nuovo preoccupante episodio nelle mense delle scuole milanesi. Oggi è emerso che nel piatto di insalata di patate di un bambino di una scuola primaria sarebbe stato ritrovato un chiodo. E Milano Ristorazione torna sotto i riflettori. Così il capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune di Milano, Riccardo Truppo: "La situazione è estremamente allarmante e le famiglie milanesi devono essere rese edotte dello stato d'emergenza attualmente in corso".

Chiodo nel piatto di un bambino, FdI: "Si sospenda il servizio"

"La situazione come supponevo e denuncio da settimane rimane estremamente allarmante - prosegue -. Tutto ciò è inaccettabile e non possiamo più perdere tempo. Vanno attivate subito delle procedure d'emergenza che portino anche alla sospensione del servizio. Le responsabilità politiche restano alte e anzi si aggravano di giorno in giorno".

Una posizione condivida dalla eurodeputata e consigliera comunale della Lega Silvia Sardone che chiede alla vicesindaca e assessora all'educazione Anna Scavuzzo di "relazionare subito in aula, senza nascondersi come la scorsa volta, e l'amministrazione valuti anche la sospensione della concessione alla società. L'incapacità del fornitore è sotto gli occhi di tutti".

Verri (Lega): "Dimissioni per i vertici di Milano Ristorazione"

Aggiunge Alessandro Verri (Lega): "Abbiamo superato ogni limite, con la salute dei milanesi specie con quella dei più piccoli non si può scherzare. Questo grave episodio si somma a quelli delle ultime settimane testimoniando quindi che all'interno dell'azienda qualcosa non sta funzionando. E' tempo che questa giunta si prenda le proprie responsabilità chieda ai vertici di Milano ristorazione di dimettersi e poi all'assessore competente di fare un passo indietro. Con i giovani della Lega nei prossimi giorni saremo davanti alla sede di Milano Ristorazione per dare voce alle migliaia di famiglie ormai stufe."