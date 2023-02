Merate (Lecco), 23enne mangia una brioche e ha shock anafilattico: salvata

A Merate, paese in provinca di Lecco, un 23enne ha rischiato la vita per uno shock anafilattico avuto dopo aver mangiato una brioche alla crema. Fortunatamente è stato salvato dai medici. Il fatto è avvenuto circa un mese fa, quando la giovane era stata ricoverata d'urgenza al pronto soccorso del San Leopoldo Mandic dopo essersi sentita male per una reazione allergica.

Cosa è accaduto

La studentessa in questione, che non aveva mai manifestato intolleranze alimentari, si è sentita male dopo aver mangiato una brioche alla crema al bar. Fortunatamente la ragazza è stata salvata intervento dei medici, che le hanno somministrato una dose di adrenalina e l'hanno intubata per liberare le vie respiratorie

L'ipotesi e gli accertamenti dei Nas

I Nas di Brescia, dopo l'episodio, hanno dunque sequestrato la sua cartella clinica. Al momento, si ipotizza che a scatenare il suo malore sia stata proprio la reazione allergica al cornetto farcito di crema, ma al momento non è stata avviata alcuna indagine e non risultano esserci indagati. Sono però in corso gli accertamenti del Nucleo antisofisticazione per verificare che il prodotto non fosse scaduto o adulterato: per questo i Nas hanno chiesto le cartelle cliniche di altri pazienti ricoverati per reazioni allergiche.