Mercato Centrale: apertura a Milano il 2 settembre

Apriranno il 2 settembre in piazza IV Novembre i locali del nuovo Mercato Centrale di Milano, che giunge nel capoluogo lombardo sulla scia dell'apertura delle sedi di Firenze, Roma e Torino. Lo storico edificio della Stazione Centrale accoglierà 29 botteghe artigiane distribuite su due piani, in uno spazio di oltre 4.500 metri quadri Spiega a Pambianco News Umberto Montano, presidente e fondatore di Mercato Centrale: "L’apertura era prevista ad aprile del 2020, 15 mesi dunque di stop che non hanno fermato però l’intenzione di andare avanti, di rimettere in circolo l’energia e la voglia di tornare a vivere e socializzare”.

Per Mercato Centrale un investimento da 18 milioni di euro: in piazza IV Novembre si potrà fare la spesa, mangiare, intrattenersi e socializzare. E si potrà anche ordinare il cibo delle botteghe e riceverle a casa o in ufficio grazie alla partnership con cosaporto.it

“Il Mercato a Milano sarà un centro di acquisto del super fresco di qualità con un’attenzione speciale per carne e pesce, ma non solo (pescheria, macelleria, pasticceria, panetteria, un mulino e molto altro), tracciabile e spesso biologico, come il mercatino dove si produrrà la mozzarella fresca con latte proveniente da allevamenti biologici”, ha proseguito Montano. “Inoltre, il mercato è un luogo di incontro e aggregazione grazie alle tante attività culturali e formative, il laboratorio radiofonico curato da Alessio Bertallot, i corsi di cucina e tanti eventi per grandi e piccini”. Il fatturato di Mercato Centrale nel 2019 si è attestato sui 62 milioni di euro, mentre quello del 2020 sui 16.

“Milano rappresenta per noi un punto di partenza da cui far nascere ulteriori progetti di sviluppo - ha concluso il presidente e fondatore - Sono in corso alcuni negoziati, rallentati dalla pandemia, ma con ottimi presupposti di realizzazione. Dopo l’apertura di Milano il ragionamento si farà più concreto”. Tra le offerte proposte, il bollito di Giacomo Trapani, l’American barbecue di Joe Bastianich, il pane di Davide Longoni, i ravioli cinesi di Agie Zhou con il ripieno di carne del macellaio milanese Walter Sirtori. E poi la birreria Luigi Moretti e l’enoteca di Tannico.