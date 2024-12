Il mercato del lavoro nella Lombardia occidentale: tendenze e prospettive di sviluppo

Metalmeccanica, automotive, artigianato, ma anche packaging, logistica e tessile: la Lombardia occidentale sta affrontando una fase di trasformazione del mercato del lavoro con sfide e opportunità diversificate. Grazie a una rete capillare di filiali sul territorio, Openjobmetis - Agenzia per il Lavoro tra i primi player del settore in Italia - analizza il panorama occupazionale delle province di Milano, Monza Brianza, Como, Pavia, Lecco e Varese evidenziando strategie per supportare la crescita di aziende e lavoratori.

Mercato del lavoro, le sfide di Milano e hinterland

Milano continua a essere un centro di crescita e opportunità, soprattutto nei settori del turismo, ristorazione e lusso. Non mancano tuttavia le difficoltà, in particolare nella ricerca di professionisti tecnici e periti per settori cruciali come la metalmeccanica, il calzaturiero e l’elettricità. Pesa sulla città un costo della vita elevato, con un mercato immobiliare che non si allinea alle retribuzioni dei contratti nazionali. “Come Agenzia per il Lavoro sappiamo che 100 euro in più in busta paga o l’erogazione di servizi aggiuntivi possono fare la differenza per i lavoratori a Milano - sottolinea Alessia Carrino, Responsabile Area per le filiali di Milano, San Donato Milanese e Vigevano -. Serve una cultura aziendale flessibile e attenta alle esigenze dei giovani. Proponiamo anche di ragionare sul welfare, sulla flessibilità sia in entrata che in uscita, sullo staff leasing e sul bilanciamento tra vita professionale e familiare. Non conta più solo la retribuzione, ma anche il corredo di altri benefit come smart working, assicurazione sanitaria, premi e bonus”.

Focus su Lecco, Monza-Brianza, Como

La provincia di Lecco si conferma un territorio dinamico dove molte aziende, nonostante le sfide legate al comparto metalmeccanico e all’automotive, continuano a investire e a cercare personale tecnico specializzato. Pur attraversando un momento complesso, le aziende stanno infatti adottando strategie per rafforzare la propria competitività, evidenziando un potenziale di crescita e una chiara volontà di innovare.

In Monza-Brianza, distretto d’eccellenza del settore legno-arredo con produttori blasonati, si sta invece lavorando molto per trasferire competenze e know-how alle nuove generazioni per velocizzare il ricambio tra gli artigiani locali. Molto positivi anche i segnali dai settori dell’informatica e chimico-farmaceutico, capaci di attrarre talenti da tutta Italia.

L’area intorno a Como si configura come un territorio diversificato, con il legno-arredo a Cantù che resiste e il tessile che invece vive una fase di difficoltà. Nel comasco si registra anche la presenza di diverse multinazionali che sostengono il mercato del lavoro territoriale.

"La mancanza di tecnici specializzati, soprattutto per il settore metalmeccanico e per i ruoli di trasfertisti, rappresenta una sfida importante. È urgente potenziare o creare nuovi istituti scolastici in meccatronica per rispondere alle richieste del mercato. Da segnalare anche una non sempre adeguata copertura territoriale dei trasporti pubblici in tutta la provincia di Monza Brianza /Lecco/Como e hinterland Milano: le aziende sono spesso inserite nelle zone industriali o in ogni caso dislocate e in posizioni periferiche rispetto ai piccoli centri" - osserva Aureliana Vassalli, Responsabile d’Area per le filiali Openjobmetis di Lecco, Cermenate, Cernusco sul Naviglio e Seregno.

Varese e provincia: i settori trainanti

Per la provincia di Varese, i settori trainanti includono soprattutto metalmeccanica, gomma-plastica e retail, nonostante la persistente difficoltà nel reperire personale qualificato. Con l’avvicinarsi poi delle festività natalizie, si prevede un notevole incremento della domanda nel retail, soprattutto nei centri commerciali. Anche il packaging e la cartotecnica mantengono livelli occupazionali stabili, anche se al momento stanno attraversando un momento di difficoltà.

"I giovani preferiscono il digitale ai lavori manuali, ma questi ultimi offrono ottime prospettive di carriera. È fondamentale intercettare tali risorse e favorire assunzioni a tempo indeterminato per i candidati più meritevoli, cosa che facciamo sempre più spesso come Agenzia per il Lavoro allo scopo di stabilizzare i rapporti di lavoro e valorizzare i professionisti più meritevoli”, sottolinea Cristina Fornari, Responsabile d’Area per le filiali Openjobmetis di Varese, Saronno, Busto Arsizio, Besozzo e Rho.