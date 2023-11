Merlata Bloom apre lunedì, ma mancano quasi 300 lavoratori

Merlata Bloom Milano, il 15 novembre l’apertura del lifestyle center

Merlata Bloom Milano aprirà il 15 novembre. Il lifestyle center sarà posizionato al centro del quadrante nord ovest del capoluogo meneghino. Sarà la cerniera tra Mind e Cascina Merlata, il nuovo progetto residenziale Uptown, Corso Sempione, viale Certosa e il quartiere del gallaratese.

Indotto di circa 2000 collaboratori e 70 metri quadri di superficie

Il lifestyle center si estende su 70.000 mq di superficie tra negozi ed esperienze di shopping, leisure e intrattenimento, con oltre 5.000 mq di aree verdi interne ed esterne che renderanno Merlata Bloom Milano un nuovo e inedito luogo di vita dedicato alla socialità e alla vita all’aria aperta, grazie anche a un parco di 30 ettari e 2 piazze pubbliche. Il centro commerciale presenta al suo interno 210 insegne, con 43 unità food & beverage, e un’offerta commerciale premium, con soluzioni commerciali territoriali e allo stesso tempo internazionali, molte delle quali in arrivo per la prima volta in Italia o all’interno di un mall

Al centro commerciale Merlata Bloom mancano 300 lavoratori

Tutto è pronto per l'inaugurazione ma restano ancora scoperte 288 posizioni lavorative aperte. Si parte con mille occupati, tra dipendenti a tempo indeterminato e determinato, ma il numero è destinato a raddoppiare in tempi relativamente brevi. Sul sito del centro commerciale sono elencate tutte le figure richieste. Si tratta, per la maggior parte, di impieghi part time, da venti, massimo trenta ore settimanali su sei giorni lavorativi. Le persone interessate a lavorare nel centro Merlata Bloom potranno inoltrare il loro curriculum vite sul sito aziendale e attendere di essere chiamate per il colloquio. Si può effettuare una candidatura spontanea, compilando il form per le figure professionali presenti nel mall per le posizioni aperte nei punti vendita. A ricercare nuovo personale sono in particolare ristoranti, pizzerie e bar che assumono cuochi, camerieri, addetti alla sala e pizzaioli. Gli altri ruoli scoperti riguardano i negozi di abbigliamento: gestione cassa e refill scaffali e commessi. C'è spazio anche per chi ambisce a diventare store manager o dirigente dell'area amministrativa. Offerte di lavoro, infine, dai negozi di cartoleria, casalinghi, cosmetici e calzature. Tutti gli annunci partono da un impiego a tempo determinato, da tre mesi in su con possibilità di passaggio a indeterminato. I compensi offerti per i lavori disponibili oscillano attorno ai 1.500 euro mensili lordi per un impiego a tempo pieno, secondo gli annunci pubblicati sul sito dell'Afol, l'agenzia responsabile della selezione del personale. È possibile candidarsi personalmente presso l'Afolmet Red Point, situato in via Pier Paolo Pasolini 3.