Merlata Bloom Milano, il 15 novembre l’apertura del lifestyle center

Merlata Bloom Milano aprirà il 15 novembre. Il lifestyle center sarà posizionato al centro del quadrante nord ovest del capoluogo meneghino. Sarà la cerniera tra Mind e Cascina Merlata, il nuovo progetto residenziale Uptown, Corso Sempione, viale Certosa e il quartiere del gallaratese.

Le dimensioni: indotto di circa 2000 collaboratori, 70 metri quadri di superficie, 5000 mq di aree verdi

Il lifestyle center si estende su 70.000 mq di superficie tra negozi ed esperienze di shopping, leisure e intrattenimento, con oltre 5.000 mq di aree verdi interne ed esterne che renderanno Merlata Bloom Milano un nuovo e inedito luogo di vita dedicato alla socialità e alla vita all’aria aperta, grazie anche a un parco di 30 ettari e 2 piazze pubbliche.

‍210 insegne, 43 unità food & beverage

Il centro commerciale presenta al suo interno 210 insegne, con 43 unità food & beverage, e un’offerta commerciale premium, con soluzioni commerciali territoriali e allo stesso tempo internazionali, molte delle quali in arrivo per la prima volta in Italia o all’interno di un mall