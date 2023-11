Merlata Bloom, operaio cade cambiando una lampadina: è grave

E' grave l'operaio 59enne infortunatosi domenica mattina mentre stava cambiando una lampadina all'interno del punto vendita del LifetSyle Center di Cascina Merlata, il mall più grande di Milano che era alla sua prima domenica di apertura. Sul posto sono intervenute un'automedica e un'ambulanza che ha portato l'uomo in codice giallo al Policlinico. Le condizioni dell'operaio si sono poi aggravate una volta arrivato in ospedale dove è stato colpito da emorragia cranica che ha peggiorato le sue condizioni. Il 59enne è ricoverato nella struttura in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

"L'incidente - precisa una nota di Merlata Bloom - è avvenuto all'interno di un punto vendita del Lifestyle Center e che ogni unità commerciale è responsabile della sicurezza dei propri lavoratori e fornitori." "La squadra di soccorso e di sicurezza a presidio di Merlata Bloom Milano è intervenuta a supporto e ha contribuito - sottolinea il comunicato - al tempestivo soccorso del lavoratore. Siamo in contatto diretto con l'insegna in cui è avvenuto l'incidente alla quale abbiamo chiesto di ricevere aggiornamenti sullo stato di salute del lavoratore"

Merlata Bloom: disagi per la viabilità nel quartiere

Non solo incidenti sul lavoro. Francesco Rocca, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, punta l'indice sui disagi alla viabilità causati dall'apertura domenica del centro Merlata Bloom: "Si sono registrati enormi disagi alla circolazione che hanno mandato nel caos i quartieri del Gallaratese e Cascina Merlata; traffico in tilt causato soprattutto dall'assenza di posti auto". I residenti "hanno denunciato soste selvagge, auto in doppia fila, lasciate sui marciapiedi e sulle strisce pedonali Non e' un caso se il numero di posti auto attorno al centro commerciale e nel quartiere di Cascina Merlata e' inadeguato - aggiunge Rocca -. Dalle Giunte Sala assistiamo ad una guerra ideologica contro le auto, dove i parcheggi vengono eliminati senza garantire un'alternativa per esempio il potenziamento dei mezzi pubblici di superficie e i parcheggi d'interscambio".

"Insieme al Consigliere Verri (Lega) abbiamo presentato una Domanda a Risposta Immediata chiedendo al Sindaco e alla Giunta di ampliare la dotazione di sosta con la realizzazione di nuovi parcheggi a raso lungo tutto il quartiere; rivedere la disciplina viabilistica di via Daimler, aumentando gli spazi per la sosta dei residenti e garantendo la sicurezza del traffico; rendere disponibile H24 e gratuitamente l'area di parcheggio asservita all'uso pubblico del Merlata Bloom Milano", chiosa il consigliere.