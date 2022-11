Meta-Facebook: licenziamenti anche nella sede di Milano

I licenziamenti di Meta-Facebook annunciati da Mark Zuckerberg impatteranno anche sulla sede italiana, che si trova a Milano in piazza Missori. Come spiega una nota di Filcams CGIL Milano, sarà licenziato i 17% della forza lavoro. Migliaia di lavoratori a livello globale. Quanti a Milano? Sono 22 i licenziamenti previsti, su circa 130 dipendenti. La motivazione è una "necessaria riorganizzazione delle proprie divisioni finalizzata a migliorare i margini di efficienza".

Filcams CGIL Milano: "Licenziamenti Meta-Facebook, chiederemo il ritiro"

Commenta la nota di Filcams CGIL Milano: "Meta-Facebook decide sostanzialmente di licenziare a causa di errate scelte di business, gli eccessivi investimenti e i ritorni economici non allineati alle aspettative. Questa ennesima crisi mostra la fragilità del modello economico che sottende a tali piattaforme digitali, non è quindi accettabile che i costi o i mancati profitti pesino solamente sullespalle di lavoratrici e lavoratori. Nei prossimi giorni incontreremo la dirigenza aziendale chiedendo il ritiro dei licenziamenti e, se le nostre richieste non troveranno risposta, valuteremo tutte le azioni utili da mettere in campo nel tentativo di ridurre al minimo le ricadute sulle persone coinvolte"