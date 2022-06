Meteo a Milano: domani l'afa concederà una (breve) tregua

Dopo l'afa di questi giorni, a Milano ci dovrebbe essere una relativa tregua dal gran caldo nella giornata di mercoledì 22 giugno. Lo riporta 3B Meteo: domani sarà una bella giornata di sole, solo parzialmente nuvolosa. Ma la massima non dovrebbe superare i 31 gradi, con minima a 24. Secondo alcuni portali potrebbe anche cadere qualche goccia di pioggia. Ma nulla di sufficiente a spazzare via la cappa di caldo di questi giorni. Oggi la punta massima prevista è di 34 gradi, con venti deboli da sudovest anche nel pomeriggio. Giovedì 24 giugno il termometro tornerà a toccare i 34 gradi di massima, con minima a 24 gradi e venti deboli da sud-sudovest ma con afa prevista. Per precipitazioni più consistenti, serve ancora attendere.