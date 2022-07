Meteo a Milano, nel fine settimana temperature bollenti

Milano va verso un fine settimana di temperature estreamente elevate. Bollino rosso per le giornate di venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 luglio. In arrivo infatti un anticiclone africano che porterà la colonnina di mercurio a salire in modo significativo.

Il meteorologo: "Milano, torna a visitarci l'anticiclone africano"

"Tornerà infatti a farci visita l'anticiclone africano, protagonista indiscusso di questa prima fase della stagione estiva, in nuova espansione dal Nord Africa verso il Mediterraneo centrale - ha spiegato a Milano Today Lorenzo Bardellino, meteorologo di 3Bmeteo -. Proseguirà la fase di stabilità prevalente, salvo una lieve variabilità diurna che da giovedì si limiterà a distribuire qualche rovescio di calore o focolaio temporalesco in prossimità dei rilievi alpini".

Domenica 17 luglio la giornata più bollente a Milano

Gradualmente il caldo si intensificherà e con esso anche l'afa, assieme al disagio anche nelle ore notturne, sino al picco di domenica con 38 gradi di massima e 25 di minima. Di pioggia non se ne parla ancora. E le riserve idriche della Lombardia continuano a prosciugarsi.