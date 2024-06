Meteo: a Milano la primavera più piovosa degli ultimi 128 anni

A Milano la primavera meteorologica (stagione compresa tra il 1 marzo e il 31 maggio 2024) e' stata la piu' piovosa degli ultimi 128 anni. Lo confermano le rilevazioni della Fondazione OMD - Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS e in particolare della stazione meteorologica di Milano Centro, situata presso la sede centrale dell'Universita' degli Studi di Milano. In totale sono caduti 647,7 mm di pioggia, un dato di molto superiore ai 237,5 mm del periodo 1991-2020, ovvero il periodo di riferimento utilizzato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale per descrivere le condizioni climatiche di un determinato luogo. La temperatura media della stagione e' stata invece di 15.3 C, di mezzo grado superiore al valore di riferimento.

Particolarmente piovosi marzo e maggio

Se aprile e' stato solo leggermente piu' piovoso della norma (95,5 mm di pioggia contro gli 80,2 del 1991-2020), particolarmente piovosi sono risultati marzo (190,2 mm contro il valore di riferimento di 55,3) e soprattutto maggio, che con un quantitativo di precipitazioni pari a 362 mm e' risultato essere uno dei mesi di maggio piu' piovosi di sempre, secondo solo a quello del 1984 che fece registrare 367,2 mm. Il 15 maggio con i suoi 103,6 mm e' stato anche il giorno piu' piovoso del trimestre, nonche' il giorno di maggio piu' piovoso degli ultimi 128 anni. Nel corso della stagione sono stati numerosi gli episodi temporaleschi, gia' a partire dagli inizi di marzo, talvolta accompagnati da grandine e da forti raffiche di vento.

Temperature: forte alternanza tra periodi caldi e freddi

Per quanto riguarda invece le temperature, la primavera 2024 e' stata caratterizzata da un'alternanza tra periodi piu' caldi della norma e altri decisamente piu' freddi, tra i quali spicca l'ultima decade di aprile preceduta da una fase dai connotati quasi estivi. La temperatura media di marzo, 12.3 C, ha superato di 1.5 C quella del trentennio di riferimento; nel complesso anche aprile e' risultato piu' caldo del normale (15.3 C di media contro i 14.5 C del CLINO), mentre maggio, con una temperatura media di 18.4 C, e' stato piu' freddo del suo corrispettivo CLINO 1991-2020 di 0.7 C.

La temperatura massima piu' elevata (30.0 C) e' stata registrata il 14 aprile, mentre a maggio non sono stati superati i 27.4 C dei giorni 11 e 12. Il 22 aprile si sono verificate sia la massima che la minima piu' basse del trimestre, rispettivamente 8.6 e 4.6 C. Non vi sono state notti tropicali, cioe' giornate con minima superiore ai 20 C: la minima piu' elevata e' stata quella del 12 maggio (18.9 C). La media delle temperature minime, 11.8 C, ha superato il corrispondente valore CLINO di 1.1 C, mentre la media delle massime e' risultata leggermente inferiore al dato di riferimento (19.5 contro 19.6 C) soprattutto a causa dei valori registrati a maggio. Per quanto riguarda infine la ventilazione, nel corso del trimestre e' stata prevalente quella dai settori orientali. In oltre il 38% dei casi il vento medio e' risultato essere superiore o uguale a 1.5 m/s; la raffica piu' forte, 19.2 m/s (69.1 km/h), e' stata registrata il 16 aprile.