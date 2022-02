Meteo a Milano oggi dopo i danni del vento di lunedì

Meteo a Milano: dopo il forte vento di ieri che tempo farà oggi in città? Le previsioni parlano per martedì 8 febbraio di una giornata limpida invernale, con clima sereno e temperature sino agli 11 gradi di massima. Vento debole.

Vento a Milano, la conta dei danni

A Milano si fa nel frattempo la conta dei danni delle forti raffiche di lunedì 7 febbraio, con il vento che ha raggiunto velocità di 110 km/h. Sono state centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami caduti su strade e auto, pezzi di lamiera o addirittura intere porzioni di tetti volate via. Danneggiata anche la stazione Centrale, con un pezzo di tetto volato via. Colpito anche il castello Sforzesco. Numerosi i disagi: le del trasporto pubblico di superficie hanno subito sospensioni o deviazioni, e diverse vetture sono rimaste schiacciate o sono state danneggiate dalle piante cadute.

Vento forte: persone ferite nel Milanese

Vento forte: disagi anche nel Milanese. A Segrate un asilo è stato fatto evacuare a causa del tetto scoperchiato. Tra Settala e Rho si registrano anche alcuni feriti, di cui uno grave.

Vento a Milano: il Cimitero Monumentale resta chiuso

Vento a Milano, una nota di Palazzo Marino spiega che il Cimitero Monumentale resterà chiuso anche oggi e domani, mercoledì 9 febbraio, per consentire interventi per la messa in sicurezza del verde: si potrà accedere solo per i funerali programmati. Riaprono invece oggi i parchi cittadini. Il Comune di Milano ha avviato controlli aggiuntivi sulle piante e procederà con gli abbattimenti e la rimozione dei rami pericolanti. "Fenomeni di questa entità sono purtroppo il sintomo di quei cambiamenti climatici che sempre più determineranno fenomeni estremi che poco hanno a che vedere con la stagionalità e che destano preoccupazione in quanto la loro entità e imprevedibilità li rende estremamente distruttivi", ha spiegato in una nota l'assessora al Verde Elena Grandi.