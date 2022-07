Meteo a Milano: questa settimana sono attesi temporali

Meteo a Milano, è la settimana buona per qualche precipitazione e per un leggero calo delle temperature? Parrebbe di sì. Secondo le previsioni di IlMeteo.it nella serata di oggi, lunedì 25 luglio, si dovrebbe assistere in serata ad un temporale. Scenario simile martedì 26 luglio, con giornata calda e assolata ed in serata temporale con possibilità di grandine. Le precipitazioni potrebbe quindi riprendere già nella notte tra martedì e mercoledì, contribuendo a far parzialmente allentare la morsa del caldo per il resto della settimana.