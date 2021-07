Meteo: allerta temporali e vento forte oggi a Milano e Lombardia

Meteo: allerta arancione per temporali emanata per oggi. Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia segnala la possibilità di venti forti (raffiche di velocità tra i 35 e i 50 km/h) sul nodo idraulico di Milano.

Questa la nota: "Si invitano i cittadini a evitare di frequentare luoghi in prossimità di alberature. Inoltre si invita a prestare attenzione a tutte le strutture e gli oggetti che potrebbero essere spostati dal vento. Tali condizioni meteo sono previste per tutta la giornata di domani, dal mattino fino alle prime ore della notte. Il Comune di Milano è pronto ad attivare il monitoraggio della situazione per procedere se necessario agli interventi"