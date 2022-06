Meteo, Arpa: "In Lombardia nel weekend valori di disagio da calore elevati"

Per tutto il weekend in alcune province della Lombardia si registreranno valori di disagio da calore elevati. A renderlo noto e' il bollettino 'Humidex', emanato quotidianamente da Arpa Lombardia dal 1 giugno fino al 15 settembre. Sono cinque le province della regione (Milano, Monza e Brianza, Pavia, Lodi, Cremona), dove sabato 18 giugno il disagio da calore - risultante dalla media ponderata tra la temperatura dell'aria e l'umidita' relativa - viene segnalato come forte. Domenica 19 giugno, a queste cinque province, si aggiunge anche Mantova dove il disagio percepito passa da moderato a forte.

Caldo record sabato 18 e domenica 19 giugno, aumentano anche i livelli di ozono

In casi come questi, la raccomandazione e' sempre la stessa: evitare tutte le attivita' fisiche all'aperto e in luoghi non climatizzati. Si aggiunga, ai dati sul disagio da calore, l'aumento dei valori dell'ozono che giovedi' 15 giugno, a Bergamo (Osio sotto), con 249 microgrammi/metrocubo, ha superato la soglia di allarme, mentre la soglia di informazione dei 180 g/m3 e' stata superata per due giorni consecutivi nelle province di Pavia, Como, Monza e Brianza, Varese, e per un giorno nelle restanti province. L'unica sottosoglia risulta Sondrio. Secondo le previsioni del Servizio meteo dell'Agenzia, per tutto il weekend le condizioni si manterranno stabili e soleggiate con temperature al di sopra della media del periodo, senza precipitazioni salvo possibili locali temporali sulle Alpi orientali nel pomeriggio di domenica 19 giugno.