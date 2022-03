Meteo Milano: finalmente la pioggia: ecco da quanto tempo mancava

Finalmente Milano si è svegliata sotto la pioggia. Precipitazioni che mancavano nel capoluogo lombardo da troppo tempo, con un febbraio completamente all'asciutto e soli sette giorni di pioggia tra dicembre e gennaio.

Meteo: che tempo farà oggi a Milano

Oggi la pioggia dovrebbe durare tutto il giorno, come riferisce ilmeteo.it, che parla di “pioggia diffusa al mattino, fenomeni a carattere di pioggia debole al pomeriggio, pioggia alla sera". Le temperature sono comunque gradevoli, con minima a 10 gradi e massima a 14.

Le previsioni meteo a Milano per i prossimi giorni

Le precipitazioni proseguiranno nei prossimi giorni, con una tregua giovedì 31 marzo e la ripresa delle piogge da venerdì, probabilmente per tutto il weekend compreso. Ma, dopo il lungo periodo senza piogge, non c'è da lamentarsi.

Perchè a Milano non ha piovuto per così tanto tempo

Anche perchè la prolungata assenza di precipitazioni non può essere considerata un elemento positivo. Perchè la pioggia è mancata così a lungo a Milano: la responsabilità è da attribuire ad un anomalo anticiclone in blocco da dicembre sull'Europa occidentale che ha sbarrato la strada delle piovose perturbazioni atlantiche sul Nord Italia. Un fenomeno che almeno parzialmente potrebbe essere inserito nel più ampio contesto dei cambiamenti climatici in corso.

Leggi anche: