Meteo Milano e Lombardia: verso temperature calde e anticipo di primavera

Meteo a Milano e in Lombardia: dopo il rischio neve di San Valentino e le temperature fredde di questi giorni, tra giovedì 17 e venerdì 18 febbraio il termometro potrebbe raggiungere sino ai 15 gradi, con picchi nel nord ovest d'Italia addirittura di 20 gradi. E' quanto riporta IlMeteo.it.

Meteo in Lombardia: la neve di San Valentino non ha attecchito

La neve attesa per San Valentino, ad ogni modo, non è arrivata. Come mai? E' verosimile che a causa del riscaldamento globale la temperatura a Milano o Torino non sia riuscita a scendere a 0 C durante le precipitazioni piu' intense: si è avuta così neve mista a pioggia, nevischio, debolissimi fiocchi umidi ma l'attecchimento e' stato pressoche' nullo. Senza il riscaldamento globale (in Italia siamo intorno a +1.5 C rispetto all'era preindustriale, dati ufficiali ISPRA) avremmo avuto 10/15 cm di neve in citta'.

Meteo in Lombardia: arriva il "ribaltone termico"

Ed ora il "ribaltone termico" che porterà temperature primaverili. Ma le piste da sci saranno perfette per settimane dopo i 50 cm di neve fresca caduta negli ultimi due giorni. La neve fusa sara' comunque manna dal cielo per le falde idriche del nord, gravemente assetate dopo la siccita' dell'inverno 2021-2022.