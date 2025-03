Meteo a Milano, una settimana di piogge e maltempo

L'Italia attraverserà una fase di perturbazioni durante tutta la settimana iniziata oggi lunedì 10 marzo, se non per qualche breve intervallo. Non ci saranno temperature invernali, queste diminuiranno solo in relazione alle piogge, infatti - nel complesso - l'aria sarà mite in tutto il Paese. Come notifica 3Bmeteo le regioni più colpite dalla pioggia nei prossimi giorni sono quelle settentrionli, le centrali-tirreniche e solo una parte delle regioni merdionali, oltre Sardegna e Campania non si aspettano precipitazioni.

Il meteo a Milano nei prossimi giorni

Le previsioni attuali confermano che a Milano le perturbazioni continueranno tutta la settimana, a eccezione di qualche ora. Come nel resto del paese le temperature non saranno rigide, le minime si aggireranno intorno ai 7-8°C, le massime invece non dovrebbero superare i 12. Oggi pomeriggio lunedì 10 marzo qualche ora di sole pur sempre annuvolato, che non si vedrà fino a giovedì 13, accompagnato però da rovesci.