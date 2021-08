Meteo: tregua giovedì, ma venerdì torna il caldo



per domani è previsto un cielo in genere poco nuvoloso, con irregolari addensamenti da meta' mattina sui rilievi e l'alta pianura occidentale, in dissoluzione al pomeriggio-sera. Rovesci isolati possibili sui rilievi tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Temperature minime intorno a 19 gradi, massime intorno ai 31.



Dopo la pioggia di martedì, l'aria su Milano e la Lombardia si è fatta più fresca, con temperature che non superano i 26 gradi, ma la tregua durerà solamente fino a giovedì. Già da venerdì gli esperti parlando di un ritorno a temperature ben più alte. L'anticiclone africano Lucifero infatti sta per tornare. Da venerdi', ma soprattutto nel fine settimana, riportera' l'Italia a soffrire il gran caldo. Il team del sito ilMeteo.it avvisa che e' in atto un rimescolamento dell'aria grazie ai venti di Maestrale e Bora che entro mercoledi' soffieranno su tutto il Paese. Le temperature misureranno valori addirittura sotto la media del periodo, e saranno poche le citta' che riusciranno a superare la soglia dei 30 C durante le ore piu' calde.