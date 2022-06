Meteo: weekend di gran caldo, temperature ancora in salita

Un fine settimana in cui l'anticiclone africano Scipione fara' salire ancor di piu' le temperature, soprattutto al Nord. Le previsioni per sabato 18 e domenica 19 giugno parlano di due giornate completamente soleggiate dove la nuvolosita' sara' rara e presente solamente sui confini alpini occidentali.



Sulla Lombardia i valori massimi potranno toccare punte di 36/37 C all'ombra. Per quanto riguarda il resto del Nord si potranno raggiungere i 34/35 C a Bologna e Padova.