Weekend di maltempo a Milano e Lombardia: arriva la tempesta artica dell’Immacolata

La Lombardia si prepara a un weekend segnato dal maltempo, con l’arrivo della cosiddetta "tempesta artica dell’Immacolata". Secondo Antonio Sanò, fondatore del sito iLMeteo.it, il cambiamento radicale del tempo inizierà nel pomeriggio di sabato 7 dicembre, con peggioramenti dal Nordovest che si estenderanno progressivamente verso il resto della regione.

In particolare, Milano e la Pianura Padana saranno interessate da piogge intense e diffuse, mentre la neve scenderà copiosa sulle Alpi lombarde, con quota neve in calo fino a 6-700 metri. Le località montane si preparano a un abbondante accumulo nevoso, ideale per gli appassionati di sport invernali, ma con possibili disagi alla viabilità nelle zone alpine e prealpine.

A partire dalla serata di sabato, i venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di burrasca (80-85 km/h) e, in alcune aree, di tempesta (oltre 89 km/h). In Lombardia, i venti più intensi saranno avvertiti nelle zone aperte e montuose, con possibili raffiche significative anche nelle aree urbane, come Milano.

Lombardia, un 8 dicembre nel pieno della perturbazione

Domenica 8 dicembre, festa dell’Immacolata, la regione sarà nel pieno della perturbazione. Le montagne lombarde si imbiancheranno completamente sopra i 6-700 metri, offrendo scenari suggestivi ma anche potenziali difficoltà per gli spostamenti. Le temperature subiranno un crollo significativo, portando l’inverno a manifestarsi in tutta la sua intensità.

Il maltempo inizierà ad attenuarsi nella giornata di lunedì 9 dicembre, ma i residui della perturbazione continueranno a interessare il Sud Italia, mentre in Lombardia la situazione tornerà progressivamente alla normalità.

Le autorità locali raccomandano massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree montane, e invitano a tenersi aggiornati sulle condizioni meteo per evitare situazioni di rischio.

