"Mi candido alla segreteria regionale": l'annuncio di Silvia Roggiani del Pd

La deputata del Pd Silvia Roggiani, già segretaria dem a Milano, si candida ufficialmente alla segreteria regionale della Lombardia. Lo ha annunciato la stessa Roggiani con un post su Facebook: "Dopo il confronto con tante e tanti iscritti di diversi territori - spiega - ho deciso di candidarmi alla segreteria regionale nella nostra Lombardia dove le sfide saranno tante e complicate e dove servirà un Pd sempre più unito, credibile e capace".

Il Congresso si svolgerà a ottobre e l'attuale segretario lombardo è Vinicio Peluffo

Il Congresso si svolgerà a ottobre e l'attuale segretario lombardo è Vinicio Peluffo. La Lombardia "troppe volte raccontata retoricamente come l'eccellenza da una destra che la governa ininterrottamente da 30 anni senza visione - aggiunge Roggiani - grazie al suo tessuto profondo e vivo ha oggi la forza della Regione più importante del Paese". Un'eccellenza che "c'è nelle lombarde e nei lombardi, nelle imprese, nei corpi sociali" ma che "nulla ha a che fare con chi ha mortificato la sanità pubblica e la vocazione europea di questo territorio". Dopo i risultati delle ultime regionali "e con la destra al governo - prosegue - la sfida è ancora più profonda e densa e necessita del protagonismo di tutte le intelligenze e le esperienze".

Roggiani: "Abbiamo bisogno tutti, valorizzando tutti i territori, anche quelli più marginalizzati"

Per costruire "un nuovo partito e un nuovo modello di sviluppo" per Roggiani "abbiamo bisogno tutti, valorizzando tutti i territori, anche quelli più marginalizzati" dove "non siamo finora riusciti ad arrivare efficacemente". Sarà necessario "ricostruire un pensiero forte, ridando valore agli iscritti e al popolo delle primarie - va avanti - rinvigorendo circoli e federazioni". E "lo faremo portando avanti la nostra idea di autonomia, sia istituzionale, che non divide l'Italia ma restituisce protagonismo ai territori, sia politica - conclude - con l'ambizione di dare un contributo originale al progetto del Pd nazionale".