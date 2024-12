Mi'impegno tra arte, scienza e innovazione: una celebrazione di Milano e del suo patrimonio culturale

MI'Mpegno continua a distinguersi come punto di riferimento per la promozione culturale e sociale di Milano, proponendo una serie di eventi che uniscono arte, scienza e riflessione sul patrimonio storico della città. Con tre iniziative di grande rilievo, il mese di dicembre diventa un’occasione per esplorare il dialogo tra tradizione e futuro, tra bellezza e innovazione.

Il primo appuntamento è fissato per il 4 dicembre 2024 alle ore 11:00, quando sarà inaugurata la mostra “Milano e la Natura Lombarda”, presso Palazzo Pirelli, Spazio Eventi. Le opere di Roberta Musi offriranno una visione poetica e profonda del rapporto tra la natura lombarda e l’urbanità milanese, stimolando una riflessione sull’equilibrio necessario tra sviluppo urbano e tutela ambientale. La mostra, aperta fino al 20 dicembre con ingresso gratuito, rappresenta un tributo alla bellezza del territorio lombardo e un invito a immaginare un futuro sostenibile.

A pochi giorni di distanza, venerdì 6 dicembre 2024 alle ore 13:15 presso la Pinacoteca Ambrosiana, si terrà l’evento dedicato a “Il Trattato dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria: da Milano, all’Europa, al mondo”, in occasione dell’esposizione del manoscritto originale del celebre trattato, visibile fino al 17 dicembre. La visita guidata sarà arricchita dagli interventi di Don Francesco Braschi, Dottore della Biblioteca Ambrosiana, e Giovanna Di Rosa, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Un’opportunità imperdibile per riflettere sull’eredità di Beccaria e sulla sua influenza universale.

Ferraro: "L'importanza di preservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale e naturale"

Carmelo Ferraro, Presidente di MI'Mpegno, sottolinea: “Eventi come questi ci ricordano quanto sia importante preservare e valorizzare il nostro patrimonio culturale e naturale. Cesare Beccaria, così come le opere di Roberta Musi, ci parlano di valori senza tempo: la giustizia, la bellezza e la responsabilità verso la nostra comunità.”

Il mese si concluderà con la Festa di Natale 2024, domenica 15 dicembre alle ore 19:00, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, nella splendida Sala delle Colonne. Intitolata “Da Leonardo all’Intelligenza Artificiale”, la serata sarà un momento di celebrazione e confronto, con la consegna dei premi MI'Mpegno, spunti di riflessione sull’innovazione e il futuro delle città intelligenti, il tutto ispirato dalla figura visionaria di Leonardo da Vinci.

“La Festa di Natale sarà un’occasione per celebrare insieme, ma anche per riflettere su come arte, scienza e cultura possano essere motori di cambiamento e progresso. Leonardo e Beccaria sono due esempi di come Milano abbia sempre saputo guardare avanti, con coraggio e ingegno,” aggiunge Ferraro. Tre appuntamenti, dunque, che tracciano un percorso ideale attraverso la storia, l’arte e la scienza, offrendo ai cittadini momenti di crescita culturale e di ispirazione. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: info@mimpegno.com.