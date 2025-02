Miart 2025: arte, record e visione internazionale nell'edizione dedicata a Robert Rauschenberg

E' "Among Friends" il titolo della 29esima edizione di Miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea, che si terrà dal 4 al 6 aprile negli spazi di Allianz MiCo a Milano. Un omaggio a Robert Rauschenberg (1925-2008), nel centenario della sua nascita, che celebra il legame tra arte e collaborazione.

L’edizione 2025 si preannuncia da record: 179 gallerie da 30 Paesi e 5 continenti esporranno opere che coprono oltre cento anni di storia dell’arte. Numeri che confermano la centralità di Miart nel panorama fieristico europeo, anche grazie al ritorno di grandi nomi e nuovi ingressi di gallerie internazionali come Ben Brown Fine Arts, Sadie Coles HQ, MASSIMODECARLO, Meyer Riegger, Victoria Miro, Esther Schipper.

"Abbiamo una quantità e una qualità di gallerie senza precedenti – ha spiegato il direttore artistico Nicola Ricciardi – segno che stiamo costruendo un progetto credibile, che infonde fiducia in un momento complesso per il mercato dell’arte". L'evento "riafferma Milano come crocevia culturale globale", ha osservato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

Milano Art Week e i grandi eventi collaterali

Miart sarà inoltre il fulcro della Milano Art Week (1-6 aprile), evento promosso dal Comune di Milano che porterà una serie di appuntamenti artistici in tutta la città. "Miart e la Art Week sono un elemento sempre più centrale nella vita culturale di Milano", ha sottolineato il sindaco Giuseppe Sala.

Tra gli eventi di punta, spicca la mostra "Rauschenberg e il Novecento", in programma al Museo del Novecento, a cura di Gianfranco Maraniello, Nicola Ricciardi e Viviana Bertanzetti, che metterà in dialogo le opere dell'artista con capolavori della collezione museale. Sempre nei giorni di Miart, Nico Vascellari trasformerà la Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale con un’esposizione site-specific. La Milano Art Week coordinata dall’Assessorato alla Cultura e organizzata dall’Associazione Arte Totale mette in rete le principali istituzioni pubbliche e fondazioni private della città dedicate all’arte moderna e contemporanea con un programma di mostre e attività. Oltre alla mostra su Robert Rauschenberg al Museo del Novecento e ai già citati progetti dedicati all’artista americano, la Milano Art Week avrà un calendario di opening, installazioni, mostre, eventi e incontri che accenderanno i riflettori sulla vivacità del sistema dell’arte milanese. Protagoniste della Milano Art Week saranno le principali istituzioni pubbliche e private tra cui PAC Padiglione d'Arte Contemporanea, Museo del Novecento, Palazzo Reale, MUDEC Museo delle Culture, musei del Castello Sforzesco, BASE Milano, Fondazione ICA Milano, Fondazione Luigi Rovati, Fondazione Prada, Fondazione Prada Osservatorio, Pirelli HangarBicocca, Triennale Milano.

Premi e acquisizioni: 100mila euro per il Fondo di Fondazione Fiera Milano

Anche quest'anno, Fondazione Fiera Milano conferma il suo impegno per l’arte con il Fondo di Acquisizione, istituito nel 2012 e del valore di 100mila euro. Il fondo andrà ad arricchire la collezione ospitata nella Palazzina degli Orafi, che conta già oltre 120 opere.

Tra i premi più attesi di questa edizione:

Premio Herno: 10.000 euro al miglior progetto espositivo.

Premio LCA Studio Legale per Emergent: 4.000 euro alla miglior galleria della sezione Emergent.

SZ Sugar Miart Commission: in collaborazione con SZ Sugar, coinvolgerà le gallerie partecipanti nell’interpretazione di "Musica per una fine", composizione di Ennio Morricone su testo di Pier Paolo Pasolini. La migliore interpretazione sarà selezionata da una giuria e riprodotta in uno spazio dedicato.

Milano verso il futuro, Bonomi: "Un hub globale per l’arte"

Alla presentazione della fiera, il presidente di Fiera Milano, Carlo Bonomi, ha sottolineato il ruolo sempre più strategico della città: "Milano si candida a essere un hub culturale di riferimento. Non possiamo ancora competere con New York, ma in Europa l'Italia e Milano hanno tutte le carte in regola per diventare un polo artistico di rilievo".

L'arte, secondo Bonomi, deve essere anche leva di sviluppo economico: "L'economia della cultura è fondamentale. Preservare il nostro patrimonio è essenziale, ma possiamo anche valorizzarlo per generare progresso e benessere".

Con una proposta artistica ampia e prestigiosa, Miart 2024 si conferma come uno degli appuntamenti più attesi del panorama fieristico internazionale, pronto a consolidare il ruolo di Milano come crocevia globale dell’arte.

miart: Intesa San Paolo main partner

Si rinnova la collaborazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo, che supporta miart in qualità di main partner. Internazionalità, eccellenza e attenzione allo sviluppo culturale del territorio sono i valori che legano miart al gruppo bancario, con l'obiettivo di consolidare la centralità di Milano nel panorama nazionale e internazionale e di offrire alla città un ulteriore volano di crescita e sviluppo economico, culturale e civile. Come da tradizione, la Banca contribuirà all'edizione 2025 attraverso contenuti originali e di alto valore artistico, quest’anno dedicati alla valorizzazione – nell’area lounge del Gruppo e nel caveau delle Gallerie d’Italia di Piazza della Scala – di una selezione di capolavori di Robert Rauschenberg presenti nella Collezione Luigi e Peppino Agrati, oggi parte del patrimonio artistico di Intesa Sanpaolo. Tali iniziative sono state realizzate in sinergia con Robert Rauschenberg Foundation e con miart, inclusa tra gli International Partnersdella Fondazione in occasione del Centenario dell’artista.

Sempre nell'area lounge della Banca, Intesa Sanpaolo Private Banking presenterà le proprie soluzioni innovative e complete di wealth management con particolare focalizzazione sul servizio di art advisory, dedicato a chi considera l'arte un'opportunità di crescita diversificata del proprio patrimonio.