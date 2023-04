Miart: Sala, Fontana e La Russa all'inaugurazione a Milano

Da oggi al 16 aprile sarà aperta al pubblico Miart, la fiera internazionale d'arte moderna e contemporanea di Milano che, secondo il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana "è la dimostrazione della voglia della gente di arte e di cose belle". Organizzata da Fiera Milano all'Allianz Mico e diretta da Nicola Ricciardi, con 169 gallerie partecipanti provenienti da 27 Paesi nel mondo, Miart è stata inaugurata oggi con un vernissage a cui ha preso parte anche il presidente del Senato Ignazio La Russa, sottolineando come l'esposizione sia un simbolo "non solo" del Made in Italy. "Il bello di questa mostra è che unisce l'arte italiana a quella extra italiana in un mix che io trovo affascinante - ha osservato -, per esempio, ho visto uno stand di un'artista newyorkese che era altrettanto bello quanto il migliore dei nostri stand".

Sala: "Aprile a Milano è così. Si dorme poco, i frutti arrivano ogni anno"

Presente ieri anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha fatto una visita tra gli stand. "Aprile è un mese così, molto positivo, un mese in cui si dorme poco, ma i frutti arrivano ogni anno. Qui a Miart ho fatto un giro rapido - ha proseguito il sindaco - e la cosa positiva è che ho visto tante gallerie straniere importanti e questo è veramente un buon segno". Per i giorni del Salone del Mobile, che sarà inaugurato il 18 aprile alla presenza del presidente del Consiglio Giorgia Meloni "anche sentendo gli hotel, le prenotazioni sono buone. Per cui - ha aggiunto Sala - questo è il nostro modello. A qualcuno piace e ad altri no, ma alla fine rimane un modello che aumenta l'attività di Milano e crea tanto lavoro".