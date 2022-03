Miart, torna a Milano dall’1 al 3 aprile

Miart, a Milano dall’1 al 3 aprile

Ritorna, dall’1 al 3 aprile, Miart, la 26esima edizione della fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea, organizzata da Fiera Milano. 150 gallerie provenienti da 21 Paesi che saranno divise in tre sezioni: Established, la sezione principale di Miart che ospita, per la prima volta insieme, gallerie che espongono opere della più stretta contemporaneità e quelle dedite all’arte del XX secolo, non tralasciando quelle attive nel settore del design da collezione e d’autore, proponendo così una selezione che spazia dai maestri del Novecento alle produzioni più recenti. Decades, a cura di Alberto Salvadori, esplora la storia del secolo scorso attraverso progetti monografici dagli anni Dieci1 del Novecento agli anni Dieci del Duemila, mentre Emergent, a cura di Attilia Fattori Franchini, è la sezione dedicata alle giovani gallerie la cui programmazione è incentrata sulle ultime generazioni. Tema scelto per questa nuova edizione è Primo Movimento, che rappresenta il desiderio del settore, di accelerare e fare un balzo in avanti dopo una positiva stagione autunnale di fiere internazionali.

Torna anche la Milano Art Week

Sarà proprio questo termine a definire una serie di iniziative e collaborazioni con realtà e istituzioni appartenenti al mondo della musica, della danza, della performance, per trasformare Miart in un desiderio di muoversi, tutti insieme – galleristi, collezionisti, artisti, cittadini e visitatori – alla ricerca della perfetta esecuzione di una sinfonia possibile solo attraverso la collaborazione e la coesione. E torna anche Milano Art Week l’appuntamento in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, che celebra le principali istituzioni pubbliche e fondazioni private della città. In occasione di Miart inaugureranno infatti tutte le principali mostre della stagione, tra cui le personali di Elmgreen & Dragset alla Fondazione Prada, Artur Zmijewski al PAC – Padiglione d'Arte Contemporanea, Yuli Yamagata da Ordet e Steve McQueen da Pirelli HangarBicocca. Sarà inoltre possibile visitare le mostre già aperte in città, come la grande collettiva su Tiziano e i suoi coetanei a Palazzo Reale, Anicka Yi da Pirelli HangarBicocca e Miriam Cahn da Fondazione ICA.