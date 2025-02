Micam Milano: il mondo della calzatura in Fiera dal 23 al 25 febbraio

Innovazione nelle tecniche produttive e negli store, originalità nello stile, attenzione alla sostenibilità. Sono solo alcune delle caratteristiche di un sistema calzaturiero in evoluzione continua, che troverà la sua ribalta nella prossima edizione di Micam Milano, il salone internazionale della calzatura in programma a Fiera Milano dal 23 al 25 febbraio 2025. Con 853 brand di cui 415 italiani e 438 internazionali da 28 paesi, la manifestazione si conferma un evento dal respiro globale, presentandosi con la sua carica di prestigiose novità di prodotto, a conferma della importante campagna di incoming. Anche in questa edizione saranno presenti in fiera le novità delle migliori aziende internazionali e un’ampia rappresentanza di tutti i distretti manifatturieri italiani che fanno grande il Made in Italy nel mondo e che presenteranno ai buyer le loro proposte dallo stile inconfondibile. La presenza di aziende di eccellenza, italiane ed estere, che continuano a scegliere Micam Milano come unica vetrina, conferma la fiducia dei produttori nella formula della manifestazione.

Micam: tra tradizione e innovazione



A Micam il business è garantito e non mancano tante iniziative e facilitazioni online e on site che accolgono e accompagnano gli operatori in fiera in ogni momento, trasformando la visita in una vera e propria experience esclusiva, insieme efficace, coinvolgente e stimolante. La manifestazione è unica nel suo genere grazie al suo storytelling sempre originale. Quest’anno, infatti, Micam Milano celebrerà la capacità dei calzaturieri di rinnovarsi, evolvere e crescere continuamente. Sono loro i “game changers”, capaci di adattarsi a nuove sfide e di affrontare con coraggio il cambiamento contro ogni imprevisto mantenendo saldo il legame con la tradizione. Il mondo della calzatura è complesso, richiede sempre nuove professionalità, una capacità di visione di filiera, fantasia nell’invenzione di nuovi stili, ma anche forte rispetto per una storia di eccellenza che in Italia caratterizza il settore e le sue molteplici forme di espressione.

Previsto un miglioramento del mercato calzaturiero entro la fine dell’anno



"Con la sua ampia offerta espositiva ed un importante palinsesto di eventi, Micam è la migliore risposta ad un momento non facile del settore calzaturiero – sottolinea Giovanna Ceolini, Presidente di Micam e Assocalzaturifici – Il 2024 si è chiuso con un calo dell’export (-8,4% in valore) e del fatturato (-9,4%) oltre ad una flessione della produzione. Tuttavia, le previsioni indicano un graduale miglioramento del mercato entro la fine dell’anno, con prospettive di ripresa sostenute dalla capacità di innovazione e dalla resilienza delle aziende del settore. In questo scenario, Micam si conferma un appuntamento internazionale irrinunciabile, punto di riferimento per brand, buyer e professionisti provenienti da tutto il mondo. La fiducia delle aziende espositrici nella manifestazione è evidente nella loro partecipazione, a dimostrazione di quanto Micam rappresenti una piattaforma strategica per sviluppare nuove opportunità di business e affrontare con slancio le sfide del mercato.”

Micam verso la centesima edizione



A settembre 2025 Micam raggiungerà l’ambizioso traguardo della edizione numero 100. Per questo, comincia già a partire da febbraio il cammino verso una edizione che si preannuncia come la conferma ed un momento di celebrazione della più importante manifestazione del settore della calzatura al Mondo. “Siamo tutti consapevoli dell’importanza della centesima edizione che ci aspetta, occasione per celebrare la storia di un evento straordinario che ha accompagnato in tutte le sue edizioni le aziende del settore calzaturiero sulla vetrina internazionale dell’eccellenza e della vocazione imprenditoriale attraverso un percorso complesso, ma anche pieno di soddisfazioni – afferma Giorgio Possagno, Amministratore Delegato di Micam.