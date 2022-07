Michael Jordan a Milano, la foto in un negozio di sigari

Non credeva ai suoi occhi Luca Borla, proprietario di un negozio in via Anfossi, in zona Corso Ventidue Marzo a Milano, quando si è ritrovato di fronte a sé la stella del basket, Michael Jordan. L’incontro è stato immortalato in una foto pubblicata sulla pagina Ig del locale che vende sigari.

Le parole del proprietario del negozio

"Ciao ragazzi, mi chiamo Luca e gestisco Casa Del Habano a Milano - ha scritto mandando la foto all'account La Giornata Tipo -. Oggi un signore alto è entrato in negozio e mi ha chiesto se avessi alcune tipologie di sigari. Lo guardo meglio. Capisco. Mi tremano le gambe... Oggi ho servito Michael Jordan".

Jordan, 59 anni, era atterrato con un volo privato a Linate scendendo da un aereo con l'insegna della Nike.