Migranti: a Milano protesta rete No Cpr nel giorno degli Ambrogini

Un gruppo di persone ha manifestato contro il Cpr di via Corelli a Milano. All'esterno del teatro del Verme, dove è in programma la cerimonia degli Ambrogini, il gruppo 'No Cpr' ha esposto degli striscioni per chiedere la chiusura dei centri di permanenza per il rimpatrio.

Migranti, "Cpr? Chiudere la struttura di via Corelli"

"Quanti morti ancora per chiudere i Cpr? Chiudere la struttura di via Corelli" e "Contro i cpr e i decreti sicurezza giustizia sociale, giustizia climatica, diritti per tutte e tutti" "Vorremmo consegnare il 'corellino d'oro' - ha spiegato una delle manifestanti - al sindaco per aver taciuto in questi anni, ai prefetti, ai ministri dell'Interno, e a questo Governo che ha mostrato di avere punte di disumanità fino alla costruzione di Cpr in Albania, al di fuori di ogni controllo".