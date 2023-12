Migranti, "frode e appalti truccati" al Cpr di via Corelli: l'inchiesta

Migranti, "frode e appalti truccati" al Cpr di via Corelli

E' in corso un'ispezione della Guardia di Finanza nel Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milano nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Milano riguardo presunti episodi di frodi nelle pubbliche forniture e la turbata liberta' degli incanti, realizzate dalla societa' aggiudicataria dell'appalto per la gestione del Cpr di via Corelli.

Perquisizioni e acquisizioni documentali al Cpr di via Corelli

I finanziari, oltre a fare delle perquisizioni e acquisizioni documentali, stanno notificando delle informazioni di garanzia, oltre che per le responsabilità personali in ordine ai reati contestati, anche in tema di responsabilita' amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dal management della societa' a vantaggio di quest'ultima.