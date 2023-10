Migranti, nuovi Cpr anche in Regione Lombardia?

"Da una parte leggiamo le parole del presidente Fontana che parla di regione già al completo, dall’altra leggiamo del dibattito in corso a livello nazionale, dove posizioni contrastanti all’interno della stessa maggioranza si scontrano, in merito all’opportunità di costruire nuovi Centri di permanenza per i rimpatri, anche eventualmente in Lombardia": così Nicola Di Marco, capogruppo M5S in Regione Lombardia, evidenzia tutte le incertezze di una situazione in evoluzione in tema di accoglienza migranti. Il pentastellato ha proseguito: "Il centrodestra ha sempre affrontato la questione relativa ai migranti a colpi di slogan e dichiarazioni. Noi riteniamo che, di fronte all’evidente emergenza in corso, sia opportuno che il tema venga trattato all’interno delle sedi istituzionali. Da qui la richiesta di informare l’Aula consiliare su quanto stia accadendo e soprattutto su cosa accadrà in Lombardia".

Lombardia, in aula l'informativa su emergenza migranti e nuovo Cpr

Di Marco conclude: "In mezzo alla caciara del centrodestra vorremmo sapere, come tutti i cittadini lombardi, quale sia il reale stato di fatto, quali siano i progetti futuri relativamente a nuovi eventuali centri di permanenza e in quale modo s’intenda governare un’emergenza che riguarda il dramma di centinaia di migliaia di individui e che anche il centrodestra, ormai dovrebbe aver imparato, non si risolve con gli slogan. La Giunta venga in Aula e ne parli davanti al Consiglio regionale". Oggi in aula dovrebbe essere discussa l’ "Informativa su emergenza migranti - nuovo Cpr in Lombardia”.