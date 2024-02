Migranti: Piantedosi, "Cpr in condizioni migliori senza vandali"

"I Cpr sono luoghi di detenzione e di privazione della libertà previsti dalla legge, dove si concentrano situazioni anche di comprensibile disperazione". Lo dice il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo a una domanda a margine della firma di un protocollo in Prefettura a Milano. "Molto spesso non sono nelle condizioni migliori proprio per l'opera di vandalizzazione che viene fatta dalle persone che sono dentro", aggiunge il ministro. E a chi gli chiede se le proteste all'interno dei centri non siano per le condizioni degli stessi Cpr, Piantedosi risponde: "Abbiamo sistemi di monitoraggio continuo. Se i Cpr non vengono devastati vengono mantenuti in condizioni più accettabili. Non sono previsti per i richiedenti asilo. Se sono richiedenti asilo, finchè la domanda è pendente, non è previsto che possano stare nei Cpr".

Pd contro Piantedosi su Cpr di Milano. Romano: "Luoghi dell'orrore"

"Il Ministro dell'Interno Piantedosi entri con me nel CPR di Milano", dice Paolo Romano, consigliere regionale del Pd, che proprio sabato ha fatto un sopralluogo nel centro di via Corelli, dopo la notizia del pestaggio di un ospite. "Non sa di cosa parla: sono luoghi dell'orrore. Un Ministro dovrebbe informarsi prima di parlare, e visitare i posti di cui parla, non sparare cavolate sulla pelle di migliaia di persone rinchiuse come animali e che per questo spesso tentano il suicidio. Che vergogna per lo Stato italiano", conclude Romano.

Majorino (Pd): "Da Piantedosi parole gravi su Cpr"

"Quelle di Piantedosi sono parole gravissime che confermano il colpevole cinismo del governo. Il Cpr di via Corelli va chiuso e la struttura va riconvertita a uso sociale. Qualsiasi altro intervento rischia di peggiorare semplicemente le cose. Si vuole aspettare il compiersi di una tragedia?". Cosi' Pierfrancesco Majorino, capogruppo in Consiglio regionale della Lombardia e responsabile nazionale per le politiche migratorie del Partito democratico, risponde alle parole del ministro Piantedosi sui Cpr.