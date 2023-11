Cibo, Valditara: lotta allo spreco alimentare deve entrare nelle scuole

"Questo è uno dei protocolli che ho firmato con più grande entusiasmo perchè educa alla condivisione, alla gratuità e alla carità". A dirlo è il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine della firma del protocollo d'intesa fra il Ministero e la Fondazione Banco Alimentare Onlus "Educazione al valore del cibo per una cultura del recupero alimentare, nelle Istituzioni scolastiche".

"Condividere il cibo con l'altro è un gesto nobile e bello"

Un valore, quello della carità, che deve essere "riscoperto e che, tra l'altro, si coniuga molto bene con quello della solidarieta'". Per il ministro "bisogna far entrare nelle scuole da una parte la lotta allo spreco alimentare e l'educazione alimentare, ma dall'altra anche l'idea della carita' verso l'alto, cioe' il condividere il cibo con l'altro". Per Valditara e' "molto bella anche l'iniziativa di sabato e invito tanti giovani, e non, ad andarci: condividere una parte della propria spesa a favore di chi non ha credo sia un gesto molto nobile e bello". "Dobbiamo rimettere la persona al centro nella nostra societa' e partiamo dalla scuola costituzionale. Riaffermare la cultura del rispetto e perche' no questo spirito caritatevole che appartiene alla nostra tradizione e cultura", ha concluso.

Giovanni Bruno: sabato giornata nazionale della colletta alimentare

"Sabato invitiamo tutti a partecipare alla ventisettesima edizione della giornata nazionale della colletta alimentare che si svolge in 11.700 supermercati in tutta Italia con 145mila volontari con la pettorina arancione che inviteranno tutti a fare un piccolo gesto concreto per persone che hanno bisogno e a cui anche un pacchetto di pasta e una scatoletta di tonno serve ed utile", ha aggiunto Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus.