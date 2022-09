Milan-Dinamo Zagabria: denunciati 14 tifosi croati armati di coltelli

Nell'ambito dei servizi predisposti dal questore Giuseppe Petronzi in occasione della partita Milan-Dinamo Zagabria, che si disputa nel pomeriggio per la seconda giornata della fase a gironi della Champions Legaue, la Polizia di Stato ha denunciato 14 tifosi croati per la detenzione di fumogeni, un bastone telescopico e coltelli. I poliziotti, impegnati nei controlli della tifoseria giunta questa mattina al parcheggio ospiti dello Stadio Meazza, hanno accompagnato i supporters stranieri in Questura per gli adempimenti. Proseguono i servizi di ordine pubblico nel centro città e nei punti sensibili del capoluogo che si protrarranno sino al termine dell'evento.