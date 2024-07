Milan, il nuovo flagship store nel cuore di Milano

Ha aperto il nuovo flagship store del Milan in via Dante a Milano. Una superficie di 500 metri quadri su due piani e con sei vetrine ad angolo: come riferisce Pambianco News è il più grande store mai aperto dal club rossonero. Ed al suo interno diversi sono i dettagli di design che omaggiano la città di Milano, dai riferimenti ai bastioni del Castello Sforzesco alle cornici ispirate al Duomo. Non solo lo shop ma anche uno spazio dedicato alla Champions ed il Milan Club Wall, dove apporre i propri adesivi e condividere la propria passione. Il locale sarà anche hub organizzativo per eventi e iniziative del Milan.

“Siamo entusiasti di aprire il nostro nuovo flagship store nel cuore di Milano, la nostra città e simbolo di stile ed eleganza in tutto il mondo” ha commentato in una nota Maikel Oettle. “Questo store è la prova del nostro costante impegno nei confronti dei nostri tifosi e della nostra città. È molto più di un semplice luogo dove acquistare i prodotti del Club, è un vero e proprio hub per la nostra comunità, dove i tifosi possono immergersi profondamente nell’esperienza Ac Milan”.

Le nuove aperture del Milan

Il club rossonero è impegnato in questo periodo a rafforzare la propria presenza retail, come confermano anche il nuovo negozio a Malpensa, il pop up in Stazione Centrale, il temporary a Rihad e un pop up itinerante negli Stati Uniti.