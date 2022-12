Milan, Maldini e Massara servono alla Mensa dei Poveri. VIDEO

Milan, Maldini e Massara servono alla Mensa dei Poveri

Paolo Maldini, oggi direttore dell'area tecnica del Milan, assieme a Frederic Massara, direttore sportivo del club rossonero, volontari per un giorno dell'Opera San Francesco. I due dirigenti hanno indossato il grembiule per prestare servizio a fabore degli indigenti che si rivolgono all'Opera, che offre accoglienza e aiuto gratuiti dal 1959.

La giornata è iniziata con una visita al Servizio Docce e Guardaroba accompagnati da fra Marcello Longhi, presidente di OSF. Qui ogni giorno sono in media 110 le persone in difficoltà che chiedono aiuto per poter fare una doccia e 35 quelle che ricevono un cambio d'abito gratuito. Maldini e Massara sono poi entrati nel vivo dell'attività recandosi in Mensa dove hanno indossato il grembiule rosso dei volontari del servizio mensa, il badge e hanno servito un piatto di pasta alle vongole agli ospiti italiani e stranieri (2mila circa al giorno), che ogni giorno frequentano numerosi questo servizio storico di Opera San Francesco.