Milan, Paolo Scaroni: "Serve uno stadio per una maggiore sostenibilità"

Il presidente del Milan Paolo Scaroni nel corso dell'incontro tenutosi all'Università Bocconi intitolato 'Soldi vs Idee: il calcio e la sostenibilità' ha fatto alcune dichiarazioni in merito al nuovo stadio rossonero.

"In Europa incassi da stadio molto più alti"

In merito al nuovo stadio del Milan, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha spiegato il motivo per il quale è importante per il club di avere uno stadio nuovo. "Voglio uno stadio perché i club con cui competiamo in Europa hanno incassi da stadio nell’area dei 100 milioni e noi, Inter e Milan, siamo nell’area dei 40 - ha detto - i 60 milioni che mancano mettono a pregiudizio la nostra sostenibilità economica" ha detto nel corso dell'incontro tenutosi all'Università Bocconi intitolato 'Soldi vs Idee: il calcio e la sostenibilità'. "Quello dello stadio è ormai una saga decennale - ha aggiunto - tanto che su un blog mi chiamano 'Stadioni' invece che Scaroni. Non vogliamo aumentare i prezzi dei biglietti popolari, assicuro i presenti, ma vogliamo avere la possibilità di vendere i biglietti alle società che possono pagare cifre astronomiche perché le aziende fanno investimenti proporzionali. Per la semifinale di Champions potremmo venderli alle società a 5mila l'uno, preservando ovviamente i prezzi per il pubblico popolare. In Inghilterra, in Germania e in Spagna fanno questo da venti anni, solo noi italiani non abbiamo questa cultura", ha concluso il presidente rossonero.