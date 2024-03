Milan, RedBird: abbiamo proprietà e controllo del club

"RedBird Fund IV e i suoi sottoscrittori possiedono il 99,93% di AC Milan; il restante 0,07 è in mano a singoli azionisti italiani tifosi di lunga data del Club. L'idea che RedBird non possieda e non controlli l'AC Milan è assolutamente falsa ed è contraddetta da tutte le prove e i fatti, compresi quelli che presumibilmente sono alla base dell'indagine". E' la dichiarazione di un portavoce di RedBird in merito al passaggio di proprietà del Milan.

Inchiesta Milan, inquirenti al lavoro su materiale sequestrato

E' stata una giornata di analisi e di attivita' tecniche sull'acquisizione del materiale sequestrato ieri all'amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani nell'ambito dell'inchiesta della Procura in cui si ipotizza il reato di ostacolo di esercizio delle funzioni di vigilanza della Figc per le presunte omissioni nella comunicazione della situazione economico, patrimoniale e finanziaria relativa all'assetto proprietario del club. Nei prossimi giorni, intanto, i pm milanesi trasmetteranno alla Procura federale della Federcalcio parte degli atti al centro dell'inchiesta condotta al nucleo speciale di Polizia valutaria della GdF di Milano. Al momento, pero', non sarebbe ancora pervenuta una richiesta dell'organo inquirente di via Allegri.