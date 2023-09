A Bormio la pizzoccherata più lunga al mondo

Domenica 10 settembre, dalle ore 10.00, torna uno degli eventi enogastronomici più attesi dell'estate. Il centro storico di Bormio, dalla piazza del Kuerc fino a piazzetta San Vitale, si trasformerà in un'unica tavolata di quasi un km con 1800 commensali pronti a gustare gli ottimi pizzoccheri preparati a mano da 15 ristoranti del comprensorio.

Sarà una domenica dedicata al buon cibo con tante degustazioni di prodotti e vini locali e un'occasione imperdibile per stare in compagnia mangiando, ridendo e divertendosi! E poi musica tipica, balli e l'immancabile intrattenimento musicale con i "Coscritti in Premana", i suonatori di campanacci della Val Monastero e, a seguire nel pomeriggio, musica dal vivo con "IlTeodiLecco & the Dukes".

Di seguito il Menù

- Salamet e slinzega della Contea

- Formaggi dei nostri contadini

- Pizzoccheri della tradizione

- Torta di grano saraceno

- La mela della Valtellina

- Acqua Levissima e Vino Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina

Ristoranti partecipanti e vini abbinati:

- Contado: Gianatti Giorgio - Valtellina Superiore DOCG Grumello 2016

- La Bajona: Coop. Triasso e Sassella - Valtellina Superiore DOCG Sassella Sassi Solivi 2020

- Rifugio Sci 2000: Nicola Nobili - Valtellina Superiore DOCG Grumello 2019

- Cristall Bar: Assoviuno - Valtellina Superiore DOCG Maroggia 2021

- Agriturismi Rini: Alberto Marsetti - Valtellina Superiore DOCG Grumello 2019

- Steak House Bormio: Luca Faccinelli - Valtellina Superiore DOCG Grumello Ortensio Lando 2019

- Heaven 3000: Caven - Valtellina Superiore Docg Sassella "Le Coppelle" 2019

- Ass. Cuochi: F.lli Bettini - Valtellina Superiore DOCG Valgella 2020

- Ist. Alberti: La Perla - Valtellina Superiore DOCG La Mossa 2016

- Gallo Cedrone: Triacca - Valtellina Superiore DOCG Riserva La Gatta 2018

- Bar Bormio: Plozza - Valtellina Superiore DOCG Grumello Riserva Rededition 2017 o 2018

- Eira: La Grazia - Valtellina Superiore DOCG Goccia 2016

- La Caneva: Rupi del Nebbiolo - Valtellina Superiore DOCG Tradizione

- La Genzianella: Aldo Rainoldi - Valtellina Superiore DOCG Prugnolo 2019

- Al Filò: Nino Negri - Valtellina Superiore DOCG

Costo biglietti:

- € 28,00 fino al 31 agosto

- € 33,00 dal 1 settembre

La vendita online sarà attiva fino alle ore 07.30 del 10 settembre 2023.

Biglietti last minute in vendita presso la Piazza Cavour / Kuerc dalle ore 09.30.