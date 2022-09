A tu per tu con la top model Alessandra Ambrosio

Siamo entusiasti – racconta ad affaritaliani.it Cameron Saul, cofondatore e direttore creativo della social entreprise inglese BOTTLETOP - di annunciare che la top brasiliana Alessandra Ambrosio è la nuova ambasciatrice del nostro brand. Come donna e madre brasiliana, Alessandra comprende l'importanza cruciale dell'empowerment economico per le donne svantaggiate e le comunità Indigene, che sono i migliori custodi di Madre Natura in questo momento di crisi climatica e di perdita di biodiversità. Come icona della moda, la sua voce è fondamentale per questo movimento e siamo molto orgogliosi di accoglierla nella nostra famiglia come ambasciatrice BOTTLETOP".

“E’ per me un onore – continua Alessandra Ambrosio - dare un contributo ad un progetto sociale così importante a sostegno delle donne economicamente svantaggiate e delle comunità indigene. Un ringraziamento a Krystel e ad affaritaliani.it per dare spazio a queste iniziative. La collezione BOTTLETOP è stata interamente creata nei suoi atelier a Salvador in Brasile, a Kathmandu in Nepal e nella foresta amazzonica. È necessario sostenere le aziende che si dedicano all'emancipazione economica delle donne svantaggiate nel mio Paese natale, il Brasile, e all'estero. Sono lieta di presenziare alla nuova campagna di Bottletop, che dal 2005 lavora a stretto contatto con le donne locali nel cuore della comunità di Salvador, creando bellissimi modelli con materiali di scarto". "Oltre a lavorare con le donne – continua - BOTTLETOP è stata determinante nel sostenere la comunità Indigena Yawanawá a continuare il proprio stile di vita, proteggendo l'Amazzonia e la nostra preziosa biodiversità. Questo è importante per tutti noi e sono orgogliosa di usare la mia piattaforma per sostenere questo lavoro. Milano è il posto migliore dove potevamo annunciare questa collaborazione. Una città cosmopolita, leader mondiale della Moda e attenta alle questioni sociali”.

L’inizio della collaborazione con Alessandra Ambrosio viene lanciata per la stagione Autunno Inverno 2022 con una campagna dal titolo "Representation, Regeneration and New Narratives", scattata da Edgar Berga Parigi presso la Residenza dell'Ambasciatore britannico. In rappresentanza degli atelier BOTTLETOP di Salvador, Bahia e della Foresta Amazzonica, la campagna presenta anche Zaya, la modella e attivista amazzonica, insieme alla modella salvadoregna Suzane Massena. Marina Testino, sostenitrice della responsabilità ambientale e ambasciatrice del Goal 12, ha lavorato con il cofondatore e direttore creativo di BOTTLETOP.

La campagna presenta nuovi modelli, tra cui la “bucket bag Analuisa” e la “Bellani Mini”, create con metallo riciclato, preparato e anodizzato nell'atelier di Salvador, dove BOTTLETOP ha creato la sua linea di borse a sostegno delle donne locali dal 2005. L'AW22 vede l'introduzione di sontuose tonalità di rame che combinano il metallo riciclato anodizzato con la pelle di cactus e a deforestazione zero. La campagna dà inoltre il benvenuto alla “Leda mini tote”, la prima borsa realizzata nel nuovo atelier nella foresta amazzonica in collaborazione con la comunità Indigena Yawanawá. Leda è una leader degli Yawanawá e la matriarca della comunità Matrinxa, dove si trova l'atelier accanto al fiume Gregorio, nel cuore della foresta pluviale. Una borsa vegana creata interamente a mano con materiali di scarto al 100%, Leda è realizzata con semi di açai, filo di plastica oceanica Parley e un dettaglio realizzato utilizzando il metallo di un'arma da fuoco illegale confiscata da Humanium. La preparazione delle materie prime richiede due giorni per la realizzazione di ogni pezzo, che utilizza 895 semi di açaí raccolti a mano. Leda è un simbolo potente della conservazione dell'Amazzonia e della sua biodiversità residua, dell'emancipazione economica delle comunità Indigene, della conservazione degli oceani e dell'importanza di società pacifiche. Dare potere alle comunità Indigene per proteggere i loro ecosistemi naturali e la loro biodiversità è fondamentale per tutti noi nella lotta al cambiamento climatico.