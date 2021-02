Al via i Mondiali di Cortina, prima tappa di avvicinamento alle Olimpiadi 2026

Al via i 46° Campionati Mondiali di Sci Alpino a Cortina d’Ampezzo. Da oggi e fino al 21 febbraio le piste della Regina delle Dolomiti ospitano gli atleti di tutto il mondo per conquistare il titolo iridato. Una tappa importante in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina del 2026. Suggestiva la cerimonia di apertura ricca di emozioni, un viaggio tra passato, presente e futuro; tra sport e valorizzazione delle bellezze italiane.

Nella notte su Cortina è caduta un'abbondante nevicata che ha costretto gli organizzatori a rimandare la Combinata femminile. Tra i campionissimi non ci sarà la nostra olimpionica Sofia Goggia, reduce dall'infortunio patito a Garmisch. I Mondiali perdono quindi una delle grandi favorite della discesa libera. Tra i favoriti per le medaglie i nostri atleti Paris, Innerhofer, Brignone e Bassino che cercheranno di migliorare i tre podi di Are 2019.

Un fitto calendario con 12 gare condensate in 14 giorni. La prima settimana di gara è incentrata sulle prove veloci e sulle combinate, la seconda ai due paralleli, singolo e a squadre e ai giganti e slalom. Si parte oggi con la combinata alpina femminile – al momento in forse a causa di una fitta nevicata - seguita due superG martedì e la combinata maschile il giorno seguente. Il weekend vede in pista i jet della Discesa libera. La seconda settimana inizia martedì 16 con il parallelo singolo maschile e femminile, mercoledì quello a squadre e poi via alle prove tecniche con il gigante donne giovedì 18, e quello uomini venerdì 19. La rassegna iridata si chiude sabato con lo slalom femminile e domenica con quello maschile.

Rai2 e Rai Sport seguiranno l'evento con 150 ore di diretta con telecronaca affidata ai nostri bravissimi specialisti Davide Labate, Max Blardone Enrico Cattaneo e Daniela Ceccarelli.

Ecco il calendario completo:

Lunedì 8 febbraio

Combinata alpina donne (ore 11 slalom, ore 14.30 Super G) *in forse

Italiane in gara: F.Brignone, M.Bassino, F. Marsaglia, E. Curtoni.

Martedì 9 febbraio

Superg donne ore 10.30

Italiane in gara: E. Curtoni, F. Brignone, M. Bassino, F. Marsaglia

Superg uomini ore 13

Paris, Innerhofer, a disposizione Marsaglia, Buzzi, Casse, Tonetti e Schieder

Mercoledì 10 febbraio

Combinata alpina uomini (ore 10 superg, ore 13.30 slalom)

R. Tonetti, Paris, Innerhofer, a disposizione Della Vite

Sabato 13 febbraio

Discesa libera donne ore 11

E.Curtoni, F. Marsaglia, N.Delago, L. Pirovano

Domenica 14 febbraio

Discesa libera uomini ore 11

Paris Innerhofer, a disposizione Casse, Marsaglia, Buzzi, Schieder

Martedì 16 febbraio

Paralleli singoli uomini e donne ore 14

Bassino, Brignone

Mercoledì 17 febbraio

Parallelo a squadre ore 12.15

Franzoni

Giovedì 18 febbraio

Gigante donne ore 10 e 13.30

Brignone, Bassino, E. Curtoni, a disposizione Pirovano

Venerdì 19 febbraio

Gigante uomini ore 10 e 13.30

De Aliprandini, Borsotti, a disposizione Tonetti, Moelgg, Della Vite, Franzoni

Sabato 20 febbraio

Slalom donne ore 10 e 13.30

I. Curtoni, M. Peterlini, L. Della Mea

Domenica 21 febbraio

Slalom uomini ore 10 e 13.30

Moelgg, Razzoli, Gross, Vinatzer