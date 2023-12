Alviero Martini 1A Classe inaugura la boutique presso "Il Centro" di Arese

Alviero Martini 1A Classe, il noto brand lifestyle dell’iconica Mappa Geo, inaugura la nuova Boutique presso “Il Centro” di Arese, in collaborazione con Quantum Retail. Un suggestivo spazio di oltre 80 metri quadrati accoglie una vasta selezione del brand, allestita in un ambiente caldo, ospitale ed elegante che accompagna il cliente in un'esperienza d'acquisto unica.Il design della Boutique segue il concept del Flagship di Milano, caratterizzato da un layout ispirato al viaggio inteso come esplorazione e conoscenza.

Il piano di sviluppo di Alviero Martini 1A Classe

Gli arredi leggeri studiati ad hoc mettono in risalto i prodotti attraverso diverse proposte: sono infatti presenti scaffali lavorati a spatola, mensole incastonate tra paletti cilindrici di legno chiaro e alte library minimal in rame. I mobili espositivi e i loghi illuminati richiamano l'atmosfera degli aeroporti, in particolare i tabelloni luminescenti, ricreando un’idea suggestiva e dinamica. Il new opening della Boutique di Arese si inserisce in un ampio piano di sviluppo del brand e conferma il successo del marchio e la determinazione dell'azienda nel perseguire progetti di crescita.