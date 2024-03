Arcaplanet corre alla Milano Marathon per i cani guida Lions

Arcaplanet riconferma la sua presenza alla Dog Run in qualità di sponsor ufficiale della corsa dedicata ai Pet e ai loro Pet parent e un decisivo impegno profuso in favore del “servizio cani guida dei Lions”. Quest’anno, infatti, Arcaplanet sarà presente con uno stand gonfiabile anche all’Open Village in piazza San Babila domenica 7 aprile 2024.

In questo presidio verranno raccolte le donazioni per il centro di addestramento dei Lions, per sostenere la preparazione dei cani guida, che diventano così “due occhi per chi non vede”. L’impegno sociale è il cuore e fulcro dell’evento: ne è prova la donazione di dieci euro per ogni tessera di puzzle riconsegnata da ogni partecipante alla Dog Run.

Le tessere, inserite all’interno di ciascun sacco gara, saranno in realtà pezzi singoli, e per questo speciali, di un grande puzzle, la cui forma finale, completa di tutti gli incastri, verrà svelata nella giornata conclusiva proprio nello stand Arcaplanet in piazza San Babila. Ogni iscritto, riconsegnando la propria tessera, contribuirà alla composizione del puzzle e, frammento dopo frammento, al suo svelamento.

Il successo della campagna "Due occhi per chi non vede"

L’obiettivo dell’iniziativa benefica sarà non solo quello di devolvere l’importo raccolto, ma anche conferire respiro e realizzazione più ampi possibili alla raccolta. Sarà infatti possibile donare ai Lions anche direttamente domenica 7 aprile presso la cassa dello stand Arcaplanet in San Babila e le donazioni verranno estese ai negozi dell’insegna dal 6 al 14 aprile.

Queste scelte virtuose sono state la base dell’edizione 2023 della campagna solidale “Due occhi per chi non vede”, permettendo di raccogliere 102.274 donazioni per un totale di 174.993 euro.

La condivisione – dalla prima coppia Pet- Pet parent all’ultima, dalla prima tessera a quella finale – è la dimensione emotiva che caratterizza le edizioni della Dog Run realizzate insieme ad Arcaplanet. La tutela e il benessere dei Pet e dei loro legami con i Pet parent e il sostegno a una solidarietà concreta e mirata sono i propositi ambiziosi che da sempre contraddistinguono l’identità di Arcaplanet.

Grande attesa per la Dog Run del 6 aprile

Attesissima la Dog Run, che partirà sabato 6 aprile alle ore 15 e avrà come protagonisti assoluti Pet di ogni taglia, colore e bellezza, che, scodinzolanti e felici per l’accompagnamento fedele e la guida affettuosa dei loro Pet parent, “sfideranno” il percorso di circa due chilometri nel segno dell’allegria e del divertimento più autentici.

Per partecipare basta iscriversi mediante il sito www.milanomarathon.it, all’ingresso del Milano Running Festival di CityLife o in piazzale Burri e pagare la quota di dieci euro, valida per la singola coppia Pet-Pet parent. Spazio, coinvolgimento e gioia saranno dedicati e garantiti anche ai secondi accompagnatori, che potranno prendere parte all’iniziativa versando la quota di cinque euro ciascuno.

A ciascun partecipante verrà distribuito un kit gara, che per l’occasione comprenderà il pettorale della corsa, dei gadget forniti da RCS, delle t-shirt per i Parent e delle bandane per i Pet realizzate da Arcaplanet e, ancora, dei gadget e buoni sconto della linea Virtus, sfruttabili per i prodotti esclusivi dell’azienda colosso del Pet-care italiano.

Lo sviluppo del CityLife Milano Running Festival si articolerà lungo tutto il fine settimana, da giovedì 4 a domenica 7 aprile, con le attività suddivise in momenti diversi, disposte e organizzate in differenti zone della città.