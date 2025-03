Barò Cosmetics: il Barolo diventa skincare, tra vinoterapia e innovazione scientifica

La bellezza, quella autentica, nasce dalla natura e si sublima nella scienza. Barò Cosmetics, il brand italiano che ha fatto della vinoterapia un'arte cosmetica, sposta ancora una volta i confini dell'innovazione presentando un ingrediente esclusivo e rivoluzionario: il Gra-Phenol. Estratto dalle vinacce dell'Uva di Barolo attraverso un processo brevettato di Bioliquefazione Molecolare, questo attivo rappresenta il cuore pulsante di una linea skincare senza precedenti, capace di contrastare l'invecchiamento cutaneo grazie all'azione antiossidante dei polifenoli.

Fondata nel 2015 a Guarene, nelle Langhe, terra di vini eccelsi e patrimonio dell'UNESCO, Barò Cosmetics ha saputo trasformare la tradizione enologica in un innovativo rituale di bellezza. Da scarto della vinificazione a elisir anti-age, le vinacce di Uva Nebbiolo vengono lavorate con tecnologie all'avanguardia per rilasciare il loro massimo potenziale antiossidante. Il risultato? Un trattamento che dona alla pelle luminosità, compattezza ed elasticità, contrastando le rughe e i segni del tempo.

La vinoterapia non è una novità: nata in Francia, questa disciplina sfrutta da anni i benefici dei polifenoli per combattere i radicali liberi e preservare la giovinezza cutanea. Ma Barò Cosmetics ha fatto di più: grazie alla ricerca scientifica avanzata, ha aumentato la biodisponibilità di questi preziosi attivi fino a dieci volte rispetto agli estratti vegetali tradizionali. Il Gra-Phenol® penetra più in profondità e con maggiore efficacia, garantendo risultati visibili e duraturi.

Il lancio di Wine Pearls: difesa quotidiana contro l'inquinamento

La ricerca di Barò Cosmetics non si ferma qui. L'azienda presenta Wine Pearls, un siero viso anti-pollution che coniuga il potere della natura con le più avanzate tecnologie dermocosmetiche. Pensato per chi vive in ambienti urbani e desidera proteggere la propria pelle dallo smog e dagli agenti nocivi, questo fluido setoso racchiude al suo interno Perle Illuminanti 3D, che si fondono con la texture ad ogni applicazione, sprigionando un’azione protettiva e anti-età.

La formula di Wine Pearls è arricchita con Pollustop un attivo innovativo che crea una barriera invisibile sulla pelle, difendendola dalle particelle inquinanti senza appesantirla. Il Gra-Phenol®, elemento distintivo della linea Barò Cosmetics, potenzia questa protezione grazie alla sua potente azione antiossidante, contrastando lo stress ossidativo e prevenendo i danni cutanei legati all'inquinamento. L'effetto finale è una pelle più luminosa, uniforme e profondamente idratata.

L'impegno per innovazione e sostenibilità

Oltre alla sua eccellenza scientifica, Barò Cosmetics si distingue per la sua filosofia etica e sostenibile. Tutti i prodotti sono Vegan e Cruelty-Free, realizzati con ingredienti naturali e senza sostanze dannose per la pelle. La scelta di valorizzare le vinacce, trasformandole in un attivo prezioso invece di disperderle, rientra in un progetto di economia circolare che riduce gli sprechi e promuove la sostenibilità ambientale.

“Il Barolo è un vino che invecchia con eleganza e raffinatezza, proprio come la pelle può fare grazie ai nostri prodotti”, afferma Alberto Toppino, CEO e Co-Founder di Barò Cosmetics. “Abbiamo trasformato la tradizione vinicola in un’esperienza skincare rivoluzionaria, offrendo a ogni donna la possibilità di prendersi cura di sé con la forza della natura e il supporto della scienza. Perché invecchiare può essere un’arte, proprio come la creazione di un grande vino.”