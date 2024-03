Bata Red Label presenta la collezione Floral Charm

In occasione dell’arrivo della Primavera, Bata ha scelto la fioreria Radaelli di Milano per presentare la collezione spring di Bata Red Label. Una capsule collection fatta di peonie, fresie e anemoni che interpretano l’esclusivo motivo floreale della collezione creato dalla talentuosa designer inglese Camilla Frances. Un pattern che esprime dolcezza e sensualità e che riflette la ricerca contemporanea di una natura decorata, di autenticità e empowerment. Al grido di "Born in Italy, Worn my way", il brand lancia un nuovo messaggio di self-consciousness: un'affermazione di identità, un'ode vibrante all'Italia, un omaggio vivace al Made in Italy della collezione, dove moda, tendenze e creatività incontrano l'eccellenza di Bata come shoemaker.

Camilla Frances per Bata: una primavera di stile e romanticismo

Bata sceglie così l’Italia, Milano, per presentare l’inedita collezione spring, Floral Charm. Cornice di questo debutto la storica boutique di fiori Radaelli che nel cuore del quadrilatero della moda, dal 1958 rappresenta un'eccellenza della città di Milano. A partire dal 21 marzo, primo giorno di primavera, Radaelli allestirà vetrine e negozio con peonie, fresie e anemoni nelle nuances del lilla, rosa pastello e bianco ispirate dall’esclusivo pattern della collezione Floral Charm di Bata Red Label. “È stato emozionante quando Bata mi ha contattata per studiare una stampa per la nuova collezione Bata Red Label. Creare i mood board e fare ricerca sulle nuances ispirate alla primavera italiana è stato molto divertente. Le mie stampe nascono sempre da suggestioni legate alla natura e ai viaggi: stare all'aria aperta, visitare giardini, serre botaniche è alla base del mio processo creativo. Per Bata ho voluto creare un design audace e accattivante, e allo stesso tempo romantico e femminile” ha affermato Camilla Frances, designer.

Décolleté, ballerine e sneakers: i modelli floreali della collezione

All'interno della boutique è possibile vedere le calzature che compongono la collezione: tre modelli tra i quali una décolleté con scollo asimmetrico e sottotacco pastello che riprende le nuances della tomaia; una ballerina slingback con doppia allacciatura alla caviglia e sottotacco ciclamino ed infine, una sneakers court con tomaia floral dal look romantico e bucolico. A completare il look, gli accessori must-have, quali una small clutch, un backpack e un portafogli coordinati, con stampa allover floreale e monogram Bata Red Label. Continua così l’evoluzione di Bata Red Label, la collezione dall’estetica glamour, audace dallo spirito leggero e gioioso di Bata, da sfoggiare H24 per vestire di unicità chi la sceglie. Un'espressione di sé, un'opportunità per abbracciare la propria identità e manifestare la propria sicurezza. La collezione Floral Charm di Bata Red Label, è disponibile presso gli store selezionati e online.