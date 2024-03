Caleffi, accordo di licenza con Philipp Plein

Caleffi, la società specializzata in articoli Home Fashion quotata sull'Euronext Milan, ha comunicato che ha concluso un accordo con Philipp Plein International, per la licenza del marchio. Il contratto di licenza in esclusiva prevede sviluppo, creazione, produzione e distribuzione a livello mondiale della linea tessile di lusso bedding & bath a marchio “Philipp Plein”. Il contratto di licenza, che decorrerà da gennaio 2025 e avrà una durata di 3 anni, vedrà la presentazione della prima collezione ufficiale in occasione della Fiera Internazionale di settore Maison & Object a Parigi nel gennaio 2025.