Candy & Candy: la boutique di caramelle dove tornare un po’ bambini

Le idee migliori? Nascono spesso da ingredienti semplici ma speciali: un’amicizia vera, competenze solide e quella visione del mondo che solo chi lo ha vissuto davvero sa coltivare. È così che Alex Dusi e Giuseppe “Beppe” Fondacaro hanno dato vita a Candy & Candy, la loro ultima creazione: una boutique di caramelle nel cuore di Milano che ha già tutta l’aria di essere solo l’inizio di qualcosa di molto più grande.

Il nome dice tutto, ma la magia accade appena si varca la porta del piccolo negozio in via Tivoli, a due passi da Brera. Un’esplosione di colori, profumi e dolcezza in formato boutique: qui non si vendono semplicemente caramelle, si offre un viaggio sensoriale che parla di qualità, ricordi d’infanzia e cura del dettaglio. Il cuore dell’offerta? Le celeberrime caramelle svedesi, tanto amate dai più giovani su TikTok quanto apprezzate dagli adulti per le loro caratteristiche: meno coloranti, pochi aromi artificiali, e spesso 100% vegan.

Il rito svedese del “Lördagsgodis” e il culto per le caramelle

Il brand più amato? Bubs, naturalmente. Un nome cult tra gli under 25, protagoniste assolute delle “haul” dolciarie sui social, ma anche simbolo di una cultura gastronomica precisa. In Svezia, infatti, le caramelle sono una vera e propria istituzione: il “Lördagsgodis”, la tradizione del sabato dedicato alle caramelle, è un rito per intere generazioni. E lo era anche per Alex, che in Svezia è nato e cresciuto fino ai 26 anni, spendendo puntualmente tutta la paghetta del sabato nel suo negozio preferito.

Proprio lì, in terra svedese, è nato l’incontro con Beppe, approdato per una parentesi lavorativa nel mondo della ristorazione nordica. Ne è nata un’amicizia solida, diventata negli anni un progetto condiviso. Fino al 2024, quando Alex – stufo di fare la scorta personale di caramelle da portare in Italia – ha deciso che era il momento di fare sul serio. E da lì, all’apertura di Candy & Candy, il passo è stato breve. Un’idea semplice ma potente: creare un luogo accogliente, replicabile, dove ciascuno può servirsi da solo e ritrovare, in ogni manciata di caramelle, un pezzetto di felicità.

Dopo appena tre mesi, il piccolo shop è già diventato un punto di riferimento: famiglie, turisti, ragazzi e nostalgici si ritrovano davanti alla vetrina come si faceva una volta, per poi cedere alla tentazione di entrare e riempire il proprio sacchetto di dolcissimi ricordi. Un mix perfetto tra tradizione e modernità, con un’identità forte e riconoscibile.

Candy & Candy è aperto tutti i giorni, dalle 10:30 alle 19:30, e ha già conquistato anche i social, senza però perdersi nella frenesia dell’hype: qui si guarda lontano, ma con i piedi ben piantati a terra. In programma? Servizi di delivery, collaborazioni con eventi e – perché no – nuove aperture in giro per l’Italia. Sempre con la stessa ricetta vincente: qualità, passione, e quel tocco svedese che fa la differenza.

Perché in fondo, tornare un po’ bambini, è un lusso che dovremmo concederci più spesso. E se basta una caramella a farlo, tanto meglio.