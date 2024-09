Ermanno Scervino, la femminilità senza confini nella collezione SS 2025

In un mondo di contraddizioni, Ermanno Scervino lancia un messaggio importante con la sua collezione primavera/estate 2025. Sul catwalk si celebra una femminilità senza confini. Secondo il Maestro, la bellezza si intreccia con lo spirito dei tempi, il corpo libero diventa una dichiarazione di modernità.

La nuova collezione si distingue per la sua essenza spontanea e libera, incarnando l'animo couture della maison. Ogni creazione mette in luce l’eccezionale maestria artigianale, trasformando i capi in veri e propri veicoli di emancipazione.

Scervino ridefinisce il modo in cui le donne contemporanee abbracciano il proprio corpo

Richiamando lo spirito rivoluzionario degli anni '60 e '70, Scervino ridefinisce il modo in cui le donne contemporanee abbracciano il proprio corpo. Libere da costrizioni e archetipi, le protagoniste di questa collezione trovano nel guardaroba estivo una proposta che supera la dicotomia maschile-femminile e reinventa tecniche sartoriali tradizionali.

La silhouette sinuosa della giacca doppiopetto reimmagina il corsetto, creando look che scolpiscono il corpo e si abbinano a pantaloni fluidi. Questo design segna il punto vita ed enfatizza le spalle, dando vita a un gioco di morbide geometrie.

Scervino, per una femminilità audace e contemporanea

La maestria sartoriale della maison si esprime magnificamente nella linea denim couture. Grazie a una tecnica trompe l’oeil, tessuti non denim vengono trasformati in capi sartoriali ed eleganti abiti da sera. Il tailleur di denim dévoré, che cinge la vita, rivela motivi floreali astratti, unendo praticità ed eleganza.

Il pizzo esalta la silhouette in lunghi abiti sottoveste, mentre la maglieria, sia crochet che a maglia larga, diventa protagonista di cardigan in cachemire, shorts e bralette coordinate.

La palette cromatica estiva evolve dal verde menta, giallo citrino e rosa pesca – iniezioni di ottimismo – al classico blu denim, bianco candido e nero deciso che esprimono l’eleganza senza tempo della collezione.

Ermanno Scervino lancia così un invito a liberarsi da ogni costrizione, abbracciando una femminilità audace e contemporanea.