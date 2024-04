Explora Journeys & Archiproducts insieme per la Milano Design Week

Explora Journeys, il Brand di lusso lifestyle di viaggi ocecanici del Gruppo MSC, annuncia la sua partecipazione al Fuorisalone della Design Week dal 16 al 21 Aprile 2024, collaborando con Archiproducts, la piattaforma digitale leader nel design. I due Brand presenteranno un’installazione di design immersiva che trasporterà i visitatori in una dimensione di benessere e connessione con se stessi, con gli spazi circostanti e con gli altri.

Collezione su misura di Unopiù per Explora Journeys.

Il progetto AQUA di Archiproducts, curato dallo studio di architettura Studiopepe, mette in mostra l'esplorazione nell'interior design dove i mobili si integrano perfettamente con forme e materiali che ricordano l'elemento acquatico. La mostra presenterà anche una collezione su misura di Unopiù per Explora Journeys.

Unopiù è uno dei migliori produttori di arredamento italiani e un punto di riferimento internazionale nella produzione e distribuzione di mobili di design e accessori per l'outdoor.

La suggestiva installazione lungo via Tortona invita i visitatori a salire sul ponte di una nave, arredato con la collezione Unopiù Davos di Matteo Nunziati. La collezione Davos sarà presentata con una linea in edizione limitata, caratterizzata da colori di tessuti per esterni interamente personalizzati per Explora Journeys. Questa limited edition sarà presente esclusivamente a bordo di EXPLORA II, la seconda nave del Brand Explora Journeys, che intraprenderà il suo viaggio inaugurale l'11 agosto 2024 da Barcellona/Spagna a Civitavecchia/Italia. Durante la navigazione inaugurale di 8 notti, la nave farà scalo anche nei porti di Ibiza, Marsiglia, Genova, Portofino, Monte Carlo e Porto Santo Stefano.

L’acqua diventa principio ispiratore e concept progettuale.

L’installazione AQUA proseguirà all'interno dello showroom Archiproducts, un regno dove tranquillità e vitalità si incontrano. Una nuova esperienza immersiva dove l’acqua diventa principio ispiratore e concept progettuale.

Proprio come l'acqua cambia costantemente a seconda della luce e del movimento, l'installazione, che fluttua naturalmente negli elementi di design di Explora Journeys, evoca la fluidità della vita stessa. Tra colori e trasparenze, AQUA è un armonioso connubio tra forma e funzione, dove superfici riflettenti e giochi di luce trasformano e rinnovano gli spazi. L'installazione presso lo showroom Archiproducts di via Tortona 31 è aperta al pubblico dal 16 al 21 aprile, dalle 10:00 alle 20:00.