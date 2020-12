Fashion, le aziende del bijoux contro la crisi

Krystel Lowell per Affaritaliani.it

C’è un’Italia fatta di storie di imprenditorialità che ha continuato a dare il massimo, rispettando le restrizioni normative imposte dall’emergenza Coronavirus. E lo ha fatto in silenzio, ideando soluzioni innovative e ripensando il proprio business anche attraverso l’uso dei social e del digitale. Ne abbiamo incontrati alcuni, del settore bijoux, a Fiera Milano in occasione di HOMI Fashion&Jewels 2020. L’invito a tutti per Natale è quello di acquistare prodotti Made in Italy, privilegiando i piccoli artigiani locali, per sostenere la nostra economia.

Tra queste c’è l’azienda aretina “Nuage d’Etoiles” fondata dal creativo Claudio Lombardi che portata avanti con l’aiuto della famiglia un’attività decennale. L’azienda in un decennio è diventata un’eccellenza nella produzione della bigiotteria di lusso. Ogni bracciale, orecchino, collana, pendente o accessorio, viene prodotto nel proprio laboratorio, che vanta i più alti standard di qualità. Ogni gioiello “Nuage d’Etoiles” prende vita dall’estro creativo degli artigiani ed è rifinito nei minimi dettagli. Ogni linea è realizzata con materiali nobili e placcata in oro 24Kt.

Enrico Versari, da Arezzo, punta sulla minuziosa ricerca di materiali, tessuti, fibre naturali e finiture provenienti da diverse zone artigianali del mondo. È l’influenza internazionale, unita al know how italiano, che porta al disegno dei modelli, alla definizione dei dettagli e al concept di ciascuna collezione. Lo stile unico e armonioso, l’attenzione al rispetto dei materiali, il mix tra arti manuali, antiche lavorazioni e mood contemporaneo uniti agli elementi moderni, ricercati e innovativi, rendono le creazioni di Enrico Versari uniche nei materiali e forti nello stile. Le collezioni coniugano perfettamente positività e passionalità, naturalezza e comodità senza però rinunciare allo stile, all’originalità e all’espressione della propria personalità.

L’esperienza di una vita al servizio dei clienti più esigenti: è la storia di Newmangroup, la società milanese presente sul mercato italiano ed estero con i suoi mitici orologi Light Time. Una storia cominciata negli anni ’70: da allora una sempre maggiore capacità di interpretare la moda ha portato i fondatori del gruppo a dare forma alle proprie idee e competenze in una propria produzione a target differenziati. Oggi Light Time è sinonimo di estrosità, di fantasia e creatività: dai cronografi ai digitali, dai monocolore ai maculati.

Dagli anni ‘90 Andrea Marazzini, da Parabiago, crea linee di gioielli fatti a mano. L’ispirazione nasce direttamente dalle materie prime, il metallo, le pietre naturali ed i cristalli Swarovski che nelle sue mani si trasformano in gioielli unici e irripetibili. Le sue creazioni hanno presto successo e Andrea, con sua moglie Laura, sviluppa una collezione unica di gioielli, costruendo così l’immagine del marchio, conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero. Il lavoro di Andrea si basa sulla ricerca di forme semplici, minimali e lineari per creare una forma di scultura personale, una collezione di pezzi unici, vere sculture prêt-à-porter create con pietre naturali e cristalli Swarovski; opere d’arte che rendono unica la donna che li indossa.

Versari Accessories è invece una ditta innovativa che si è affermata negli ultimi anni per le sue creazioni esclusive. Le forme studiate nei minimi particolari e gli smalti dai colori accesi ne fanno il suo carattere distintivo. Il design di carattere e le linee rivoluzionarie rendono i loro gioielli indossabili a qualsiasi età. Perfetti per le ragazze alla ricerca di un accessorio alla moda e ideali per le donne che desiderano un gioiello di grande qualità. Esempio della maestria artigiana italiana, i modelli inconfondibili sono tutti in argento con dorature rosa ad alto spessore, gli smalti vengono applicati a mano strato su strato sino a rendere i colori estremamente profondi e intensi.

Chi ha fatto del web il canale di vendita privilegiato è la milanese “Patrizia Farinola” che realizza gioielli in argento dal design unico, con decorazioni smaltate e immagini sacre per oggetti dotati di un fascino senza tempo.

Una menzione particolare la merita sicuramente la società londinese “Big Metal London” che in un periodo difficile per il suo Paese, tra virus e Brexit, non ha avuto paura di venire in trasferta in Italia presentando le sue splendide creazioni.